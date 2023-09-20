Российские войска 6 сентября ударили по Константиновке Донецкой области. Для обстрела рынка враг применил комплекс С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, оккупанты ударили по данному рынку в Константиновке из комплекса С-300 и об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.

Расследование проводится по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

О чем написали в NYT?

Напомним, что издание The New York Times выпустило расследование о том, что удар по Константиновке мог быть "трагической случайностью".