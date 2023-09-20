Армянская администрация непризнанного Нагорного Карабаха приняла решение о прекращении огня, полном разоружении и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

В заявлении информационного центра говорится, что власти в Степанакерте приняли предложение российских миротворцев, передает Би-Би-Си.

«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», — говорится в заявлении. Боевые действия должны быть полностью прекращены в 13:00 20 сентября.

Международные посредники, в частности госсекретарь США Энтони Блинкен, настаивают на немедленном раунде переговоров, на которых стороны обсудят вопросы обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Переговоры пройдут уже 21 сентября в небольшом городе Евлах, примерно в 100 км. от столицы региона Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди).

В МИД Армении заявили, что теоретически армяне Нагорного Карабаха могут жить под управлением Азербайджана при условии, что будет налажен диалог с Баку.

Как развивались события

Военная операция в Нагорном Карабахе, начатая накануне азербайджанской армией, продолжалась чуть более суток.

Баку назвал ее антитеррористической, Ереван - геноцидом карабахских армян.

По данным армянской администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики, за минувшие сутки погибли 27 человек, включая двух гражданских, около 150 ранены.

Армянские власти в среду сообщили о 32 погибших и более 200 раненых.

За минувшую ночь тысячи человек были эвакуированы из прифронтовых населенных пунктов. Минобороны России заявляет, что эвакуацию осуществляли российские миротворцы.

Азербайджан был полон решимости продолжать военные действия, пока армянское население региона не подчинится азербайджанскому управлению.

По итогам Второй Карабахской войны 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль значительную территорию Нагорного Карабаха, но некоторые районы остаются армянскими. Баку ведет борьбу за полный контроль в регионе.

В заявлении министерства обороны Азербайджана, сделанном в среду утром, говорится, что военная техника вооруженных сил Армении на территории Карабаха, включая артиллерийские и зенитно-ракетные установки, успешно «нейтрализована».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали Баку немедленно прекратить огонь.

Власти Евросоюза осудили эскалацию в Нагорном Карабахе.

Действия Азербайджана поддержала Турция.

«Как все сейчас признают, Карабах является азербайджанской территорией. Навязывание какого-либо другого статуса никогда не будет принято. Мы поддерживаем шаги Азербайджана по сохранению своей территориальной целостности», — заявил накануне президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

Беспорядки в Ереване, паника в Степанакерте

Между тем в Ереване тысячи человек требуют от своего правительства решительных действий по защите карабахских армян.

Некоторые не уходят с улиц уже сутки. У здания правительства произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие.

Глава Армении Никол Пашинян назвал действия Баку этническими чистками, но, по мнению многих армян, армянские власти не предпринимают ничего, чтобы это остановить.

Протестующие называют его предателем и требуют его отставки.

Армянские власти Нагорного Карабаха, базирующиеся в Степанакерте, в среду - еще до принятия решения о разоружении - призвали свое население не бежать от военной агрессии Азербайджана.

«В настоящий момент это не нужно, просто следуйте правилам безопасности и укрывайтесь в подвалах и бомбоубежищах», - говорится в заявлении мэра Степанакерта.

По словам очевидцев, в городе царила паника.

История конфликта

Последние несколько лет армянские районы Нагорного Карабаха живут по сути в блокаде.

Ситуация начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу – единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.

Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.

Жители Нагорного Карабаха публиковали видео с абсолютно пустыми полками магазинов.

В целом Карабахский конфликт продолжается с 1988 года.

Помимо различных партизанских столкновений регион пережил два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).