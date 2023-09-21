Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9610, который вносит изменения в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Об этом 21 сентября сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Delo.ua.

Она отметила, что документ поддержали 318 парламентариев.

Среди прочего законопроект предусматривает:

выдачу бесплатных учебников школьникам, относящимся к нацменьшинствам;

разрешение использования языков нацменьшинств в рекламе и при оказании помощи;

разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство жителей – это нацменьшинства.

В тексте документа указано, в частности, что в населенных пунктах, где большинство населения составляют нацменьшинства, внутренняя и наружная реклама, а также реклама в местных аудиовизуальных медиа может дублироваться на языке сообщества. Однако шрифт в тексте дубляжа не должен быть больше, чем в тексте на государственном языке.

Что касается оказания помощи, то изменения предусматривают, что по просьбе лица из числа нацменьшинств может быть использован соответствующий язык для оказания экстренной помощи, ухода в доме-интернате для пожилых людей, помощи и защиты, в случае если такое лицо пострадало от домашнего насилия. При этом язык должен быть понятен сторонам. Сейчас же в законодательстве этот пункт касается только экстренной помощи.

Также предполагается, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу законопроекта правительство должно разработать порядок образования и функционирования специализированных книжных магазинов, созданных для реализации прав нацменьшинств, и перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение.

Кроме того, Кабинет министров будет определять перечень населенных пунктов, где традиционно проживают лица, принадлежащие к нацменьшинствам, или в которых такие лица составляют значительную часть населения.

Закон о нацменьшинствах: кого касается документ

Верховная Рада приняла действующий закон о нацменьшинствах в декабре 2022 года. Этот документ является одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Однако Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть или уточнить ряд положений закона. В частности, украинским законодателям посоветовали убрать обязательство касательно перевода информации о публичных мероприятиях на украинский язык или, по крайней мере, пересмотреть его на основе принципа пропорциональности.

Также комиссия выступила за пересмотр обязательств, связанных с изданием книг на языках нацменьшинств и книжных магазинах, и за обеспечение большей правовой определенности возможности перевода официальных надписей и общей информации на язык меньшинства.