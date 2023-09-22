Программа Evras - сексуальное образование для детей 11–12 и 15–16 лет. Она существует много лет, но её обязательное введение в школах Бельгии вызвало протесты - сообщает euronews.com.

Около 1500 человек провели в среду демонстрацию против введения нового обязательного курса полового воспитания в Брюсселе. Спорная программа Evras призвана предоставить учащимся в возрасте 11–12 и 15–26 лет сексуальное образование и образование в области взаимоотношений.

Хотя EVRAS существует уже много лет, до сих пор она не была обязательной. Но когда Министерство образования королевства объявило, что программа станет обязательной, это решение встретило сильную оппозицию со стороны практикующих католиков и мусульман.