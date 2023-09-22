Понятие родовая карма уже стало расхожим выражением, хоть и сохраняет оттенок индийской эзотерики на самом деле уже это просто понятное всем выражение характеризующее какие-то программы, какие-то сценарии, какие-то убеждения какие-то даже может быть совпадения. Работа с родовым сценарием очень важная часть исправления судьбы. Хорошо этим заниматься в любое время, но существуют времена, когда эта работа становится наиболее продуктивной. Это свято-дни поминания предков, время, когда граница между мирами становится проницаемой. В это время могут предки приходить сюда в наш мир, и мы можем с ними общаться. Обращаться к ним за помощью, за поддержкой. И как раз это время предназначено для обретения ресурсов, обретения какой-то силы, каких-то дополнительных смыслов и до получения сверхвозможностей.

Поминали предков славяне несколько раз в году ближайший такой праздник «Осенние деды» состоится перед модным ныне Хэллоуином с 21 по 27 октября.

И так «Осенние деды» или навья неделя – череда свято-дней поминовения своих родных и наших общих славянских предков пращуров. Деды — это души или духи предков, улетевших у вырий.

Это для славянских народов один из переломных моментов года, который знаменует встречу осени с зимой, наступления холодного и мрачного времени, когда всякая нечисть врывается в мир яви, чтобы испытывать людей на силу духа. Осенний Мокрит 28 октября свято-день, когда мать сыра земля засыпает до будущей весны. День седьмой посвящен матери Макоши в этот день жрецы Макоши моют и расчесывают кудели судеб распрямляет спутавшиеся нити и также предрекают будущее. Следом наступает Велесова Марина ночь с 31 октября на 1 ноября, когда Белобока окончательно передает кола года Чернобогу, а врата Нави до первых петухов либо до самого рассвета широко распахнуты в Явь. У дедов просили поддержки в трудные времена. Деды и сами приходили и приходят на помощь если с ними установлена связь. У каждого времени есть свой язык для описания мира. Сегодня это язык науки, а в древности это был язык мифа. Наша задача расшифровать тексты, созданные языком мифа, и таким образом выудить знание у древних аналогий. То рациональное знание, которое поможет нам сегодня.

Что нам говорит фраза «моют и расчесывают кудели судеб распрямляет спутавшиеся нити»? Сегодня учеными установлено, что человечество являемся нейросетью, человек смертен – человечество бессмертно. Мы и наши родители передаем сигнал нашим детям в виде языковых структур, об этом много написано, но интересно и то, что сигналы не высказанные передаются в виде вибраций. После Второй мировой войны ветераны многое не рассказывали в своих семьях, но на внуках вылезали девиации. Следовательно, надо четко сказать, что работают как высказанная, так и не высказанная информация. То есть в обоих случаях работают вибрации слышимого и неслышимого спектра, разного рода наводки. Дальше больше, мы нейросеть как видимая, так и невидимая, живущие и не живущие – умершие и еще не рожденные. Полное затухание сигнала ограничено семью поколениями «до семи колен». Времени там нет, время существует только в нашем сознании для последовательности развертывания нейросети в нашем мире – мире Яви и то оно циклическое. В этих циклах открываются порталы в мир Нави и это свято-дни поминовения усопших «Вешние» «Летние» и «Осенние Деды». Это время самых эффективных периодов по исправлению родовых программ.