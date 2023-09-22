На этой неделе прошел первый тур группового этапа еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которого Украина сдала позиции в таблице коэффициентов УЕФА, опустившись на 18-е место, пропустив вперед Чехию и Израиль. Эта таблица, своеобразный “рейтинг стран”, является основой для распределения путевок в еврокубки на последующие годы. В частности, лидеры рейтинга могут заявлять сразу четыре команды в Лигу чемпионов и до восьми команд – в еврокубки в целом.

На этой неделе прошел первый тур группового этапа еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которого Украина сдала позиции в таблице коэффициентов УЕФА, опустившись на 18-е место, пропустив вперед Чехию и Израиль. Эта таблица, своеобразный “рейтинг стран”, является основой для распределения путевок в еврокубки на последующие годы. В частности, лидеры рейтинга могут заявлять сразу четыре команды в Лигу чемпионов и до восьми команд – в еврокубки в целом.

Некогда в первую десятку рейтинга входила и Украина, борясь за самые высокие места. Но время идет, а украинский футбол вот уже много лет находится в кризисе, и позиция в таблице коэффициентов неумолимо катится вниз. Падение совпало с событиями зимы 2013/2014, Евромайданом и началом вооруженной агрессии России на Донбассе. Если в декабре 2013-го сразу четыре украинские команды вышли в плей-офф Лиги Европы, то в феврале весь квартет дружно вылетел на первом же этапе игр на вылет.

Кризис, приведший к футбольным провалам

Политические потрясения: Евромайдан, последовавший сразу же за этим захват Крыма и начавшаяся весной вооруженная агрессия России на Донбассе – спровоцировали и экономический кризис. Кроме того, донецкий “Шахтер” и луганская “Заря” потеряли свой дом – родные базы и стадионы, в Луганске и Донецке соответственно. Впрочем, для самих команд и руководства клубов это были скорее моральные потери, мало отразившиеся на функционировании команд.

А вот финансовый кризис (резкое падение курса гривни), потрясший Украину весной 2014-го, сказался на других клубах – крепких середняках украинского футбола. Многие команды вообще оказались на грани банкротства, а украинская Премьер-лига была вынуждена пойти на сокращение команд-участниц: сначала с 16 до 14 (сезоны 2014/2015 – 2015/2016, а потом и вовсе до 12 команд (2016/2017). И лишь в сезоне 2020/2021 количество команд возросло до 14, а в следующем сезоне 2021/2022 дошло до “довоенного” уровня – 16 команд. Правда, этот сезон так и не был доигран, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Полномасштабная война, разумеется, сказалась на украинских командах, те же “Десна” и “Мариуполь” вынуждены были на время “сойти с дистанции”, а последние попали в один ряд с “Зарей” и “Шахтером”, лишившись собственного дома – стадиона и базы. Но удивительно то, что количественный состав участников не претерпел изменений – на старт сезона 2022/2023 украинской Премьер-лиги вышли все те же 16 команд. Как, собственно, и на старт сезона 2023/2024.

Мы уже с ностальгией вспоминаем те времена, когда в сезоне 2008/2009 “Шахтер” выиграл Лигу Европы или играл в четвертьфинале Лиги чемпионов 2010/2011. А “Днепра”, который вышел в финал ЛЕ 2014/2015, и вовсе не существует. Команда была расформирована, а сейчас на ее базе создана команда “Днепр-1”. Да, этот успех на фоне всех потрясений всего годичной давности казался чудом. И он действительно оказался единичным случаем – исключением, подтверждающим правило. Напомним, в плей-офф Лиги Европы 2013/2014 играли четыре команды – “Динамо”, “Днепр”, “Черноморец” и “Шахтер”. Можно сказать, это была “лебединая песня” украинского клубного футбола. Дальше все было только хуже… За тем самым исключительно хорошим выступлением “Днепра”.

Планка – выход в плей-офф

В последующие годы украинские команды создали своеобразный тренд для болельщиков – выход в плей-офф, “весеннюю” часть сезона – уже большой успех. Так было с киевским “Динамо” Реброва, которое попало в ⅛ финала Лиги чемпионов, так было и с “Шахтером”, для которого успехом считалось даже третье место в итоговой таблице группы ЛЧ и попадание весной в плей-офф Лиги Европы.

Суровой же реальностью было последнее, четвертое место в группе ЛЧ для “Шахтера”, иногда и для “Динамо, а также более чем мрачное выстьупление команд “второго эшелона” – “Днепра-1”, “Зари” и пр. Так, в последнем сезоне Лиги чемпионов, до начала полномасштабной войны, турнире – 2021/2022, киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” синхронно заняли четвертые места в своих группах и не попали в плей-офф даже второй по значимости Лиги Европы, завершив соревнования на международной арене.

В Лиге Европы в том сезоне украинские команды вообще не играли, а в дебютном сезоне третьей по значимости Лиги конференций “Заря” заняла третье место в итоговой таблице и также сошла с дистанции, не попав в плей-офф ни одного турнира.

Потеря прямой путевки в ЛЧ

Результатом всех этих провалов, еще до начала полномасштабной войны, стала потеря Украиной прямой путевки в Лигу чемпионов. В марте 2021-го стали известно, что Украина не сможет выставить команду-чемпиона в ЛЧ с группового этапа. В сезоне 2020/2021 "Динамо" и "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы проиграли четыре матча из четырех, в результате чего Шотландия удержала Украину за спиной. Способствовало такому прогрессу этой страны сильное выступление "Рейнджерс" (девять побед и три ничьи в 13 матчах Лиги Европы). В итоге Шотландия опередила Украину на 0,275 очка.

Примечательно, что в ответном матче 1/8 финала ЛЕ "Рейнджерс" проиграл чешской "Славии", вылетел из турнира, и Украине нужно было всего-навсего два очка в двух последних матчах. То есть одна победа (с любым счетом) или две ничьи. Но нет.

Как итог: впервые с 2008 года Украина финишировала в таблице коэффициентов ниже девятого места. Точнее, на двенадцатой позиции, которая означает потерю прямого места в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/2023. Правда, до сих пор “Шахтеру” как действующему чемпиону везло. В сезонах 2022/2023 и 2023/2024 чемпион Украины получил прямую путевку в ЛЧ после дисквалификации России. Но теперь такой “халявы” просто не предвидится.

Катастрофа после полномасштабного вторжения

Апофеозом неудач украинских клубов в Европе стало выступление наших команд уже в этом сезоне 2023/2024. Еврокубковый год начинали пять коллективов, но полтавская “Ворскла” проиграла уже во втором квалификационном раунде, а “Днепр-1” отметился едва ли не уникальным достижением – вылетом из всех трех еврокубков по ходу одного сезона. Команда последовательно проиграла по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, третьем – Лиги Европы и четвертом, заключительном, раунде плей-офф Лиги конференций, так и не попав в основной раунд ни одного еврокубка.

А вот луганская “Заря” не могла не попасть в еврокубки – заняв третье место в чемпионате Украины, команда попала сразу в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Там, правда, луганская команда проиграла и попала в групповой турнир Лиги конференций. Ну и не будем забывать о киевском “Динамо”, единственной команде, которая прошла третий раунд квалификации Лиги конференций, обыграв по сумме двух матчей греческий “Арис” из Салоник. Правда, в решающем раунде плей-офф квалификации киевляне уступили турецкому “Бешикташу” и в основные еврокубки так и не попали. Кстати, “Динамо” не сыграет в группе еврокубков впервые с сезона 2005/2006

Наконец, в первом туре основных соревнований “Шахтер” проиграл португальскому “Порту” в Лиге чемпионов, а “Заря” сумела лишь удержать нулевую ничью в домашней игре против бельгийского “Гента”.

Рискуем потерять пятую и даже четвертую команды

Эти “успехи” украинского футбола в целом могут привести к глобальной катастрофе – потере пятого участника от страны в еврокубках и еще большей деградации отечественной “игры номер один”. Да, место в топ-20 по итогам сезона мы, скорее всего, сохраним, но даже нынешнюю 18-ю позицию можем не удержать. И это уже точно не позволит Украине заявить команду в групповой этап ЛЧ на следующий сезон. Ведь прямые путевки получают только команды 12 лучших стран в рейтинге.

В рейтинге страны в первом туре группового этапа “Заря” принесла 0,2 балла. Причем вторую еврокубковую неделю кряду – на прошлой, еще в квалификации, в августе, луганчане обыграли чешскую “Славию”, но проиграли команде из Праги по сумме двух матчей. В этот раз один балл, заработанный “Зарей”, надо делить на пять клубов, стартовавших от Украины в еврокубках.

Таким образом в квалификации еврокубков на четверых наши клубы заработали 1,9 балла. 0,8 балла принес Украине “Шахтер” за прямое попадание в группу Лиги чемпионов. 0,3 балла получил “Днепр-1” за ничьи с “Панатинаикосом”, “Славией” и “Спартаком”. 0,4 балла принесла “Заря” за победу над “Славией” в квалификации и ничью с “Гентом” в основном турнире. По 0,2 балла – “Динамо” и “Ворскла” – за выигрыши у “Ариса” и “Дилы”.

И теперь, уже после первого тура группового этапа, Украину в таблице коэффициентов обошла Чехия. Более того, увеличилось отставание нашей страны от Израиля, у которого также осталось два клуба в еврокубках. Кроме того, от Норвегии, которая занимает 15-е место, дающее право выставить пять клубов в европейских кубковых турнирах, Украина отстает уже на 1,075 балла. Зато уменьшился наш отрыв от Греции, идущей на 19-м месте и сохранившей четыре клуба на групповом этапе. Есть горькое предчувствие, что и Греция по итогам сезона нас обойдет.

Когда-то были на седьмом месте

Горько вспоминать, но когда-то Украина была действительно одной из ведущих держав Европы в клубном футболе. Нет, мы не добирались до высот. Нет, мы не добирались до мегастран и уровня клубов мегачемпионатов Европы – Англии, Германии, Испании, Италии или Франции, но в 2009–2010 годах мы почти на равных боролись с Россией за вход в топ-6 наций рейтинга и уверенно опережали Португалию и Нидерланды. Сейчас об этом даже страшно подумать – наши клубы в совокупном рейтинге опережали клубы Нидерландов и Португалии…

Сейчас же мы уступаем, помимо всех этих стран, Бельгии, Турции, Шотландии, Австрии, Швейцарии. Да что уж говорить, если израильские клубы нас обогнали, при всем уважении к этой стране… Да, мы не уступаем России. Страна, не представленная на международной арене уже второй сезон подряд, опустилась на 26-е место. Ее рейтинг никто не “замораживал”, и когда (если) россияне вернутся на международную арену, ведущим клубам страны придется начинать все сначала, подниматься с самых низов.

Последствия действий ФИФА против Украины

Кстати, провалы наших команд последних двух сезонов вполне объяснимы. Напомним, в первом “военном” сезоне 2022/2023 на международной арене “Ворскла” выбыла из борьбы уже во втором раунде Лиги конференций, проиграв по сумме двух матчей шведскому АИК – 3:2 и 0:2. В то же время “Заря” завершила борьбу в третьем раунде квалификации Лиги конференций, уступив румынской “Университате” – 1:0 и 0:3,

Остальные три команды были более успешны. “Днепр-1” сыграл в основном раунде Лиги конференций после проигрыша в плей-офф Лиги Европы, “Динамо” сыграло в Лиге Европы после феерических побед в квалификации Лиги чемпионов над “Фенербахче” (0:0 и 2:1) и “Штурмом” (1:0 и 2:1), но проигрыша “Бенфике” – 0:2 и 0:3, а “Шахтер” попал в ЛЧ после дисквалификации клуба – представителя России.

Тем не менее в основном турнире и “Динамо” и “Днепр-1” были в роли явных аутсайдеров в своих группах, своеобразные поставщики очков. И этому есть свои причины. Эти результаты стали следствием, в том числе, нового правила ФИФА, которое позволяло легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракт с украинскими клубами. Оно появилось на свет в марте 2022 года, на фоне полномасштабной российской агрессии и вынужденной приостановки чемпионата Украины. На тот момент в составе донецкого “Шахтера” выступали 14 легионеров, киевского “Динамо” – восемь… Разумеется, обескровленные команды не могли на равных конкурировать с клубами других, мирных, стран.

В том же 2022 году “Шахтер” подал иск против ФИФА в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Правда, CAS иск не удовлетворил, подтвердив правоту ФИФА, но донецкий клуб не собирается бросать борьбу за свои интересы с международными футбольными чиновниками и уже анонсировал новый иск – в Европейскую комиссию. “Шахтер” хочет взыскать с ФИФА 50 млн евро.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин поясняет: “Посмотрите на пример: в начале войны на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата частями. Но вдруг мы уже не имели ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли. Никогда не было консультаций с ФИФА – до сегодняшнего дня. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто из нее выбросили. Мы достигли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий. Мы знаем, что это наша война, а не южноамериканских профессионалов”.

К чести “Шахтера”, обескровленная команда блестяще выступила в прошлом сезоне ЛЧ, разгромив немецкий “РБ Лейпциг” в гостях, дважды не проиграв клубу-гранду мадридскому “Реалу” и подарив миру футбола суперзвезд Михаила Мудрика и Анатолия Трубина. Но сути дела “Шахтер” против ФИФА это никак не меняет…

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