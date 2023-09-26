15 ноября 2022 года на территории приграничного польского городка Пшеводов упала ракета та убила двух фермеров. Группа польских следователей, выясняющая обстоятельства трагедии, уже имеет четкое представление о том, что тогда произошло. Как передает УНИАН, об этом пишет Rzeczpospolita.
Официально польские власти отказываются раскрывать детали следствия. По словам представителя Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского, "на текущем этапе расследования доказательная деятельность в стране исчерпана". Поэтому Варшава направила заявку о правовой помощи в Киев и ждет ответа.
В тот день - 15 ноября 2022 года - Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Ракеты летели в том числе и в западные регионы: например, по угольной электростанции под Львовом.
Неназванные эксперты, с которыми пообщались авторы публикации, рассказали, что в случае промаха зенитная ракета должна самоуничтожиться. Но по неизвестной причине в том эпизоде этого не произошло. При этом у польской стороны нет сомнений, что эта ракета не могла прилететь именно из России.
Трагедия в Пшеводове - что известно
Как писал УНИАН, 15 ноября прошлого года в приграничном польском городке Пшеводов упала и взорвалась ракета. Сначала и СМИ, даже польские официальные лица утверждали, что упала именно российская ракета. Но потом их мнение изменилось.
Уже вечером того дня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава пока не имеет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. А вот украинская власть, в частности президент Зеленский, длительное время настаивала, что это была росйская ракета.
Уже через три дня после трагедии Дуда достаточно уверенно, хотя и в осторожных дипломатических выражениях говорил, что это был "несчастный случай", намекая на украинское происхождение ракеты.