15 ноября 2022 года на территории приграничного польского городка Пшеводов упала ракета та убила двух фермеров. Группа польских следователей, выясняющая обстоятельства трагедии, уже имеет четкое представление о том, что тогда произошло. Как передает УНИАН, об этом пишет Rzeczpospolita.

"Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила Польше никаких материалов, следователи, расследующие известную трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает возможность того, что ракета (...) могла быть выпущена из России", - пишет издание.

Официально польские власти отказываются раскрывать детали следствия. По словам представителя Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского, "на текущем этапе расследования доказательная деятельность в стране исчерпана". Поэтому Варшава направила заявку о правовой помощи в Киев и ждет ответа.

Несмотря на всю секретность, польские журналисты смогли по крупицам собрать картину случившегося в прошлом году в ноябре. "Это была зенитная ракета С-300 5-в-55 (российского производства), и прокуратура знает, с какого места ПВО Украины она была запущена", - пишет газета.

В тот день - 15 ноября 2022 года - Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Ракеты летели в том числе и в западные регионы: например, по угольной электростанции под Львовом.

"Со стороны Украины противоракеты были выпущены парами (для повышения эффективности) – одна попала в цель, другая продолжила лететь "порожняком", - пишет издание.

Неназванные эксперты, с которыми пообщались авторы публикации, рассказали, что в случае промаха зенитная ракета должна самоуничтожиться. Но по неизвестной причине в том эпизоде этого не произошло. При этом у польской стороны нет сомнений, что эта ракета не могла прилететь именно из России.

"Эта ракета имеет радиус действия от 75 до 90 км. В то время российские позиции находились в месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводово. Даже если предположить, что российские батареи были в Беларуси, то от места, где они тогда были, до Пшеводова по прямой 150 км. Во-вторых, россияне не имеют такого типа ракет в Беларуси", - пишет издание, ссылаясь на мнение следователей.

Трагедия в Пшеводове - что известно

Как писал УНИАН, 15 ноября прошлого года в приграничном польском городке Пшеводов упала и взорвалась ракета. Сначала и СМИ, даже польские официальные лица утверждали, что упала именно российская ракета. Но потом их мнение изменилось.

Уже вечером того дня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава пока не имеет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. А вот украинская власть, в частности президент Зеленский, длительное время настаивала, что это была росйская ракета.

Уже через три дня после трагедии Дуда достаточно уверенно, хотя и в осторожных дипломатических выражениях говорил, что это был "несчастный случай", намекая на украинское происхождение ракеты.