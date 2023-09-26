По словам главы ООН, достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сегодня сводится на "нет".

"Единственный способ устранить ядерную опасность - ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - сказал Гутерриш в своем обращении по случаю

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООН .

Ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны, из-за геополитического недоверия и соперничества. Оружие необходимо ликвидировать.

По данным ООН, сегодня в мире около 12,5 тысяч единиц ядерного оружия. Страны, обладающие таким оружием, имеют хорошо финансируемые долгосрочные планы по модернизации своих ядерных арсеналов.

При этом нет недостатка в договорах и соглашениях, как региональных, так и глобальных, устанавливающих рамки для утилизации ядерного оружия.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не только обязывает тех, кто его ратифицировал, остановить его распространение, но также поощряет мирное использование ядерной энергии и разоружение.

Это единственный договор, который обязывает страны, обладающие ядерным оружием, взять на себя обязательство по разоружению в соответствии с международным правом. Он открылся в 1968 году, вступил в силу в 1970 году и был продлен на неопределенный срок в 1995 году. К нему присоединилась около 191 страны, в том числе пять, открыто имеющих арсенал ядерного оружия, что сделало его самым ратифицированным договором в области разоружения.

Еще одним важным столпом является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.