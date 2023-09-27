Турецкий лидер мечтает создать империю Великого Турана для жителей Казахстана, Кыргызстана, а также российских республик Башкирии, Татарстана и Якутии. Украинское контрнаступление может дать волнению большой импульс, считает российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен поднять восстание в России, если Украина освободит Крым. Такое мнение выразил российский оппозиционер Вячеслав Мальцев в общении с агентством УНИАН .
По мнению оппозиционера, у турецкого лидера есть идея создания Великого Турана, империи всех тюркских народов. В это образование должны войти Казахстан, Кыргызстан и российские республики — Башкирия, Татарстан, Якутия и другие.
У президента России Владимира Путина нет военных ресурсов для подавления массы мигрантов. Их восстания в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах привели к отсоединению тюркских республик, полагает он.
По мнению Мальцева, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков является турецким шпионом "официально".
Напомним, что Эрдоган недавно раскритиковал негативное отношение к Путину со стороны многих мировых лидеров. Турецкий президент считает Россию "необычной страной, которую нельзя игнорировать".
Фокус ранее писал, что Эрдоган считает идею возврата Крыма Украине невозможной. В 2014 он вел обсуждения с Путиным по поводу оккупированного полуострова.