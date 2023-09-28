В течение последних недель регион возле итальянского Неаполя всколыхнули сотни подземных толчков, а 27 сентября произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение в этой местности, пишет Reuters.
Как отмечает издание, это слишком встревожило итальянских вулканологов, потому что толчок магнитудой 4,2 балла возмутил вулканическое поле, известное как Кампи Флегрей, или Флегрейские поля. Эксперты не видят непосредственной угрозы катастрофического извержения, но бывший руководитель обсерватории Везувия в Национальном институте геофизики и вулканологии (INGV) Джузеппе де Натале призвал к срочной проверке зданий в районе Кампи Флегрей, который сейчас является частью Неаполя.
И хотя после подземных толчков 27 сентября не было никаких признаков структурных повреждений, но после повторной сейсмической активности наблюдалось повышение уровня земли на 1,5 см в месяц. Де Натале написал правительству, предлагая возможную эвакуацию, свидетельствует итальянская газета Corriere Della Sera. Местные власти пока рассматривают рекомендации ученого, ведь сейчас в районе Кампи Флегрей проживает более 80 тысяч человек и даже временная эвакуация повлечет много сложностей. Однако ученый утверждает, что этот вулкан гораздо больше Везувия и если он взорвется, то может погубить миллионы людей, как это было во время извержения известного Везувия в 79 году н. э.
Президент Национального института геофизики и вулканологии Карло Доглиони во время слушаний в экологической комиссии Палаты подтвердил, что ситуация во Флегреи вызывает беспокойство, пишет издание.
Кальдера Кампи Флегрей — что известно
Кальдера крупнейшего спящего вулкана Европы Кампи Флегрей расположена в 20 километрах от известного Везувия на берегу Неаполитанского залива. Она похожа на Йеллоустонскую кальдеру в американском штате Вайоминг, но вызывает больше беспокойства, поскольку находится в районе, населенном примерно 3 миллионами людей.
Кальдера расположена преимущественно под водой, состоит из 24 кратеров и вулканических возвышенностей. Она имеет диаметр примерно 12-15 километров и в последний раз извергалась в 1538 году. Однако ученые имеют доказательства, что именно извержение этого вулкана около 39 тысяч лет назад возможно привело к вымиранию неандертальцев. Исследователи утверждают, что магму этого взрыва находили аж в Гренландии, то есть примерно за 4500 километров.
Если вулкан на Флегрейских полях повторит свое самое большое предыдущее извержение, он выбросит расплавленную горную породу и вулканические газы высоко в стратосферу, уверяют вулканологи. Это может вызвать цунами высотой 33,5 метра и распространит облако серы и токсичного пепла, что вызовет глобальную зиму на Земле на несколько лет, уничтожив урожай и вызвав массовое вымирание.