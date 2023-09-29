Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетивший Киев (о предстоящей поездке не объявлялось ранее), заявил, что украинские войска «постепенно отвоевывают позиции» в ходе контрнаступления против российских войск.



Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, Столтенберг сказал, что «каждый метр, который отвоевывают украинские войска, – это метр, который теряет Россия», передает Голос Америки.





«И здесь наблюдается разительный контраст: украинцы сражаются за свои семьи, свое будущее, свою свободу, – добавил он. – Москва же борется за имперские заблуждения».

Зеленский подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины, констатируя, что только за предыдущую ночь Москва использовала против нее более 40 беспилотников «Шахед».





«И так происходит практически каждую ночь. В условиях таких интенсивных атак на украинцев, на наши города, порты, которые важны для глобальной продовольственной безопасности, нам необходимо соответствующее усиление давления на Россию и соответствующее усиление нашего воздушного щита», – сказал президент Украины.

Столтенберг заявил, что он «постоянно подталкивает» союзников по НАТО к оказанию большей поддержки Украине и ускорению поставок, «не в последнюю очередь» систем ПВО.



Он сообщил, что в настоящее время альянс заключил с оружейными компаниями рамочные контракты на поставку боеприпасов на сумму 2,4 млрд евро ($2,53 млрд), включая твердые заказы на сумму 1 млрд евро.



По его словам, такие контракты позволят членам НАТО пополнить свои истощенные запасы, а также продолжить поставки боеприпасов Украине, что является ключевым фактором в войне.



Столтенберг осудил российские удары вблизи границы Украины с Румынией, являющейся членом НАТО. Он заявил, что нет доказательств того, что эти удары означали преднамеренное нападение на Румынию, но назвал их «безрассудными» и «дестабилизирующими».