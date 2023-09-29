Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетивший Киев (о предстоящей поездке не объявлялось ранее), заявил, что украинские войска «постепенно отвоевывают позиции» в ходе контрнаступления против российских войск.
Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, Столтенберг сказал, что «каждый метр, который отвоевывают украинские войска, – это метр, который теряет Россия», передает Голос Америки.
Зеленский подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины, констатируя, что только за предыдущую ночь Москва использовала против нее более 40 беспилотников «Шахед».
Столтенберг заявил, что он «постоянно подталкивает» союзников по НАТО к оказанию большей поддержки Украине и ускорению поставок, «не в последнюю очередь» систем ПВО.
Он сообщил, что в настоящее время альянс заключил с оружейными компаниями рамочные контракты на поставку боеприпасов на сумму 2,4 млрд евро ($2,53 млрд), включая твердые заказы на сумму 1 млрд евро.
По его словам, такие контракты позволят членам НАТО пополнить свои истощенные запасы, а также продолжить поставки боеприпасов Украине, что является ключевым фактором в войне.
Столтенберг осудил российские удары вблизи границы Украины с Румынией, являющейся членом НАТО. Он заявил, что нет доказательств того, что эти удары означали преднамеренное нападение на Румынию, но назвал их «безрассудными» и «дестабилизирующими».