В Украине планируют ввести пробационный надзор - это наказание будут назначаться за отдельные преступления вместо ареста. Целью такого новшества является уменьшение случаев рецидивов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минюста Дениса Малюськи в эфире телемарафона.
Министр также объяснил, что когда человек попадает в тюрьму - он набирается негативного опыта, теряет трудовые навыки и затем выходит на свободу и очень часто совершает повторные преступления.
Как это будет работать
Он также добавил, что пробационный надзор предусматривает работу с человеком, чтобы убрать риски, в результате которых совершены преступления. В качестве примера Малюська приводит случаи злоупотребления алкоголем или проявления агрессии. По его словам, есть программы, которые должны научить человека, приучить контролировать агрессию или избавиться от алкоголизма.
Отметим, пробационный надзор как наказание в Украине смогут назначать за такие преступления, как, в частности: нанесение телесных повреждений, домашнее насилие, эксплуатация детей, кража, мошенничество и т.д.
Напомним, закон о введении пробационного надзора уже подписал президент Владимир Зеленский.