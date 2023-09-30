00:00 Начало 1:05 Пулемет не защитит! 2:40 Две концепции. Бюджет защиты или роста 6:00 Армия должна быть профессиональная 10:15 Путь Богдана Хмельницкого 12:10 Новые Круты 13:10 Ноябрьский срыв 16:30 Военный никогда не навредит гражданскому! 18:40 Вектор агрессии 20:40 Когда откроют границы 22:30 Оратор Данилов и Мосейчук 26:00 Семью нельзя трогать! 28:00 В конце концов мы у конца найдем конец? 30:20 Гранты ветеранам. Последний день Помпеи 35:18 Экономики нет и не будет! Курсы Арестовича 36:25 Победа и Запад 38:15 Контракты и технологии ВПК 41:15 Боинги Арахамии 44:10 Реформы от США. Яресько-2 47:40 Скоттское заявление 49:30 Переговоры или выборы 52:20 Вагон номер ДВА 55:15 Доноры-стервятники 1:00:20 Электронный кабинет военнообязанного 1:02:10 Украинские беженцы 1:05:25 Нужны ли люди в Украине?