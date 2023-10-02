"Сегодня я созываю министров иностранных дел в Киеве, это первая встреча всех 27 государств-членов за пределами ЕС", - заявил Жозеп Боррель на сайте X (бывший Twitter). Кулеба: Киев "уважает" результаты выборов в Словакии.

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) собираются сегодня в Киеве на беспрецедентную встречу, которая пройдет в воюющей стране, не входящей в ЕС, и о начале которой не было объявлено до самого момента ее проведения по соображениям безопасности.

"Я созываю министров иностранных дел стран Европейского союза сегодня в Киеве на первую встречу 27 государств-членов, которая когда-либо проводилась за пределами ЕС", - написал в социальной сети X (бывший Twitter) Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Будущее Украины - в ЕС", - добавил Боррель в социальной сети X. "Мы здесь для того, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку народу Украины", - написал он в сообщении, опубликованном вскоре после этого.

О символичности неформальной встречи в Киеве говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приехавший на мероприятие. "Это историческое событие, поскольку впервые Совет по иностранным делам будет проходить вне нынешних границ ЕС, но в его будущих границах", - сказал он.

По мнению Кулебы, решение собрать министров иностранных дел стран ЕС-27 в Киеве - это четкий сигнал о приверженности блока расширению и вступлению Украины.

Помимо этого, глава украинской дипломатии заявил в понедельник, что Киев "уважает выбор словацкого народа". На парламентских выборах в этой стране накануне победила популистская партия, выступающая против помощи Киеву, при этом Кулеба отметил, что прогнозировать последствия для их отношений пока рано.

"Мы уважаем выбор словацкого народа. Но пока рано говорить о том, как результат этих выборов повлияет на позицию Словакии", - заявил он в кулуарах встречи европейских министров в Киеве.

"Нужно дождаться формирования коалиции, и тогда, посмотрев на ее состав, мы сделаем первые выводы", - сказал украинский министр, поскольку партия Smer-SD набрала на субботних выборах всего 23% голосов.

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