В банке заявляют, что все купюры отвечают требованиям НБУ

Клиенты ПриватБанка жалуются на постоянные выдачи банком поврежденных или старых долларов, которые потом проблематично обменять. Изношенные купюры, как и "старье", принимают на операцию инкассо, из-за чего люди теряют часть денег.

Источник: "Минфин".

Подробности: Клиент пожаловался, что не может при заказе долларов получить новые купюры в отделениях банка. По его словам, уже десять раз заказывал валюту, и в разных отделениях есть или изношенные, или поврежденные со штампами, которые нигде потом нельзя ни обменять, ни рассчитаться.

Реакция банка: В финучреждении заявили, что осуществляют выдачу валюты для физических лиц согласно действующим требованиям Нацбанка.

Цитата ПриватБанка: "Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для сделок как покупки, так и продажи, без ограничений относительно года выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала".

Также отмечается, что в отделениях ПриватБанка выдаются предварительно прошедшие проверку доллары. Соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры.