Военнослужащий Украины может обжаловать выводы ВВК, если он считает, что в решении комиссии не отражено реальное состояние его здоровья.

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Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке, пояснили в МОЗ.

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:

Написать заявление/жалобу лица о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.

Приобщить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо или самостоятельно принести в высшую ВВК, или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК.

По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВЛК).

Если в решение ВВК не удалось обжаловать в досудебном порядке, то можно обратиться в суд.





Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.

Также он может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.

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