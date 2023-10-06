Нам придется подождать еще около 90 лет, чтобы узнать, что записано в завещаниях покойных королевы Елезаветы ІІ и ее мужа принца Филиппа, пишет Daily Mail.

Завещания должны оставаться в секрете в течение как минимум девяти десятилетий, чтобы защитить "достоинство" королевы и близких членов ее семьи, так заявил Высокий суд. После смерти старшего члена королевской семьи уже более столетия принято, что заявление о скреплении завещания подается председателю Отделения по семейным делам Высокого суда.

Это означает, что завещания старших членов королевской семьи не подлежат публичному контролю, как это обычно бывает.

Принц Филипп тщательно следил за тем, чтобы его бумаги были в порядке. В отличие от своей жены, Филипп не нуждался в услугах Толла Пола Уайбрю, верного вассала покойной королевы, который даже сейчас просматривает ее объемистые документы, к беспокойству некоторых историков.

Запечатывая завещание Филиппа, председатель Отделения по семейным делам Высокого суда сэр Эндрю Макфарлейн заявил, что он является хранителем сейфа, в котором хранится 30 конвертов, каждый из которых содержит запечатанное завещание умершего члена королевской семьи.

Сэр Эндрю сказал: "Я считаю, что в силу конституционного положения Суверена уместно иметь особую практику в отношении королевских завещаний. Необходимо усилить защиту действительно частных аспектов жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Государыни и близких членов ее семьи".

Также выяснилось, что королевская семья на протяжении прошлого столетия хранила в секрете завещания дальних и малоизвестных родственников, их содержание не было обнародовано.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года, не дожив всего два месяца до 100 лет. Королева Елизавета скончалась 8 сентября 2022 год в возрасте 96 лет. Она правила королевством 70 лет и 7 месяцев, дольше их всех британских монархов.

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