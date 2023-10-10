Первые сотрудники уже работают на одном из популярных западных направлений. На вокзалах и в поездах Укрзализныци начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности, задача которых —контролировать ситуацию в пассажирских перевозках.

Источник: прес-служба компании.

Подробности: В отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают непублично. Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах правонарушителей.

Цитата главы правления Укрзализныци Евгения Лященко: "Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров".

Более детально: Первые маршалы начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

Что предшествовало: В рамках реализации проекта "Железная безопасность" Укрзализныця ввела сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.

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