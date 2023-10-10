С ночи израильский спецназ проводит операции на Западном берегу реки Иордан. ХАМАС подверг ракетному обстрелу международный аэропорт Бен-Гурион

В воскресенье кабинет безопасности Израиля официально сообщил о переводе страны "в состояние войны", дав добро на так называемые "значительные военные шаги" в ответ на нападение ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся "уничтожить палестинскую военизированную группировку" и дал понять, что силы страны вскоре перейдут в наступление.

С ночи израильский спецназ проводит операции в ряде районов Западного берега реки Иордан. ХАМАС заявляет об атаке на международный аэропорт Бен-Гурион.

В течение двух дней израильские войска вели ожесточенные бои с палестинскими боевиками, как на своей территории, так и в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В результате эскалации конфликта по меньшей мере 700 израильских гражданских лиц и военных были убиты и около 100 взяты в заложники.

На месте проведения музыкального фестиваля под открытым небом на юге Израиля обнаружено около 260 тел.

Десяткам туристов удалось сбежать - чтобы добраться до ближайшего города Нетивота, им пришлось пройти около 30 км пешком по пустыне.

Десятки атакованных и сгоревших автомобилей брошены на дорогах близ южного города Сдерот, одним из первых подвергшегося нападению утром в субботу.

Гражданское население с обеих сторон платит высокую цену: Израиль нанес более 800 ударов по целям в Газе, включая авиаудары, в результате которых была разрушена большая часть города Бейт-Ханун.

По данным палестинских властей, в результате ответных израильских авиаударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 436 человек, 2 300 получили ранения.

По сообщениям, в результате одного из израильских авиаударов погибли 19 членов палестинской семьи в лагере беженцев в Газе.

Израиль утверждает, что его целью являются военные объекты и командные центры ХАМАС.





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