Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором запуске нового маршрута для экспорта агропромышленной продукции из нашей страны по "Путям солидарности" - через территории Молдовы и Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления главы Украинского государства на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинге 10 октября.
По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом "треугольнике".
Также он добавил, что подобный проект благоприятно повлияет на развитие бизнеса всех стран-участниц.
"И очень важно, что сотрудничество между Украиной, Молдовой и Румынией стимулирует развитие бизнеса, инфраструктуры и рабочих мест для наших народов", - сказал глава государства.
Ситуация с экспортом на фоне зернового спора
Напомним 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.
Недавно вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что правительство считает самыми перспективными для транзита аграрной продукции и соответственно развития инфраструктуры направления Румынии, Молдовы и Польши.
Добавим, що 20 сентября президент Зеленский заявил о том, что Украина с Румынией и Болгарией хотят увеличить транзит "Путями солидарности".