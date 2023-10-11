В середине октября Украину и всю Землю накроет магнитная буря, которая продлится 4 дня подряд. У метеозависимых людей это явление может вызывать негативные последствия для здоровья, передает УНИАН.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это выбросы энергии и плазмы на Солнце, которые сталкиваются с магнитным полем Земли. Такие явления вызывают перебои в работе спутниковой и радиосвязи, а также могут негативно влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Особенно сильные бури могут влиять на работу энергосистем и вызывать полярные сияния.

Магнитная буря сейчас

О том, когда будет магнитная буря в октябре 2023, предупреждают специалисты сайта Meteoagent. Ближайшая четырехдневная магнитная буря с 11 октября по 14 октября будет иметь мощность 4 балла, что считается слабой бурей. Однако её продолжительность может подкосить здоровье.

Следующие магнитные бури в октябре ожидаются 23-26 и 28 числа.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Ученые не пришли к единому мнению о том, как влияют на здоровье магнитные бури. Некоторые исследования показывают, что во время повышенной солнечной активности плохое самочувствие могут ощущать многие люди. В других экспериментах негативное воздействие магнитных бурь на здоровье было замечено только у пилотов и космонавтов.

Несмотря на разногласия среди ученых, множество людей сообщает о ухудшении самочувствия во время геомагнитных бурь. Среди тех, кто чувствует влияние бурь, наиболее часто жалуются на плохое самочувствие метеочувствительные, пожилые, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Симптомы магнитных бурь могут различаться у разных людей. Чаще всего метеочувствительные люди сообщают о следующих симптомах:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

бессонница;

боль в мышцах;

усиление боли при артритах и других хронических заболеваниях;

повышенная температура;

подавленное настроение.

Не все люди ощущают сильное воздействие магнитных бурь. У некоторых симптомы могут быть слабо выраженными, в то время как другие во время бурь не встают с кровати. Если вы чувствуете, что магнитные бури сильно влияют на ваше здоровье лучше оформить больничный.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы легко пережить период магнитных бурь, придерживайтесь простых правил здорового образа жизни в опасные даты.

Пересмотрите свой рацион: откажитесь от тяжелой, жирной, острой пищи и фастфуда. Вместо этого увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, включая чай и компот. Особенно полезно употреблять воду с минералами и электролитами во время геомагнитных бурь.

В периоды бурь употребляйте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, а также постарайтесь сократить количество выкуренных сигарет.

Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Попробуйте ходить пешком вместо поездок на транспорте.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Занимайтесь хобби и приятными делами, а также общайтесь с домашними животными, чтобы снизить стресс.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, и, по возможности, не общайтесь с неприятными людьми.

Поддерживайте режим сна, ложась спать в одно и то же время. Обеспечьте себе не менее 7 часов сна в сутки. Для более качественного сна можно использовать беруши.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам пережить даже самые сильные геомагнитные бури с минимальным воздействием на здоровье.