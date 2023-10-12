Платформа социальных медиа X (ранее Twitter) удалила сотни учетных записей, аффилированных с террористической группировкой ХАМАС, и приняла меры по удалению или обозначению десятков тысяч содержимого после нападения боевиков на Израиль.

Об этом заявила исполнительный директор X Линда Яккарино, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters.

Этот шаг стал ответом на 24-часовой ультиматум еврокомиссара Тьерри Бретона к Илону Маску о борьбе с распространением дезинформации на его платформе обмена сообщениями X после нападения ХАМАС, чтобы соответствовать новым правилам ЕС по онлайн-контенту.

Бретон сказал, что имеет признаки того, что X использовался для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС, сказал, что его команда проанализирует ответ Яккарино и решит дальнейшие шаги.

Недавно принятый ЕС Закон о цифровых услугах требует от крупных онлайн-платформ, в том числе X и Meta Facebook, делать больше для удаления незаконного содержимого и принимать меры по устранению рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.

По словам Яккарино, X перераспределил ресурсы и переориентировал внутренние команды на разрешение ситуации. Она добавила, что компания собрала руководящую группу для оценки ситуации вскоре после нападения.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что мы приветствуем дальнейшее сотрудничество с вами и вашей командой, включая встречу для решения любых конкретных вопросов, и с нетерпением ждем дальнейших подробностей, на которые мы сможем ответить", — заявила Яккарино в письме Бретону, опубликованном на X.

В письме отмечается, что X ответил более чем на 80 запросов на удаление, полученных в ЕС, в течение необходимого срока и не получил никаких сообщений от Европола о незаконном содержании на платформе.

Бретон сделал подобное предупреждение Meta в среду, предоставив компании 24 часа, чтобы сообщить ему о мерах, предпринятых для противодействия распространению дезинформации на ее платформах после атаки на Израиль.

Напоминаем:

В Еврокомиссии обратились в технологические компании по удалению дезинформации о войне в Израиле со своих платформ.