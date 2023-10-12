Международный олимпийский комитет (МОК) официально приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ЛКР) за нарушение Олимпийской хартии, передает SPORTARENA.com.

Это решение стало результатов расследования, которое МОК оперативно предпринял вследствие обращения от НОК Украины с просьбой отреагировать на противоправные действия со стороны российских «коллег».

Напомним, 5 октября стало известно, что Олимпийский комитет России включил в свой состав олимпийские советы так называемых Луганской и Донецкой «народных республик», а также Херсонский и Запорожский «олимпийские советы». Отметим, что еще в 2016 году россияне включили в свою структуру Севастопольский и Крымский «олимпийские советы».

Как гласит свежее решение исполкома МОК, принятое ОКР в одностороннем порядке «решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией».

Учитывая вышеизложенное, Исполнительный комитет МОК постановил: немедленно приостановить деятельность Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления.

Из этого следует, что ОКР «больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения».

При этом МОК оставил за собой право:

принимать решение об участии отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпийских играх-2024 и Зимних Олимпийских играх-2026;

принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации.

Напомним, что утром 24 февраля Россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война РФ против Украины продолжается уже 596-й день.