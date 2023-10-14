00:00 Поджег Ближнего Востока
2:14 Попытка остановить историю
4:30 С точки зрения Израиля - это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
5:40 Война - это предельное событие
7:50 Технология войны
9:20 Логика полицейских спецопираций. НИКТО не воюет
11:25 Армии деградировали
13:15 Мирный договор - невозможен!
16:20 Тысячелетняя война. Мечеть Аль-Акса
17:35 Рассеивание евреев не впервые
19:40 Фундаментальный аргумент. Две правды
23:40 Война с мирными жителями
24:40 Если войну запретили, она расширяется до бесконечности
26:30 Подрыв Европы изнутри
28:30 Угроза ВЕРЫ. Кастрация смысла
31:30 Боливар не вынесет двоих
33:20 Неолиберальный ВПК
34:45 Прямо Украине не говорят...
36:00 Смерть стратегирования. Ответственность
38:05 Будущее Нью-Васюков
39:30 400 лет деградации. Никто никому ничего не должен
43:10 Народ - ТАКОЙ ЖЕ! Пророчество неприятного
44:05 Ренессанс Европы. Наследия стесняются
48:10 Война с мусульманами
50:05 Зачем Америка?
53:05 Ответы Илона Маска
54:20 Распадаться всегда ПРОЩЕ
56:45 Надежда - это правильные слова
59:50 Зачем ГРАНИЦА?
1:01:20 Жить как скот.
Исаия 30: 9-13
9 Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня,
10 которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное;
11 сойдите с дороги, уклонитесь от пути; устраните от глаз наших Святаго Израилева."
12 Посему так говорит Святый Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то:
13 то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение.