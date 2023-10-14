00:00 Поджег Ближнего Востока

2:14 Попытка остановить историю

4:30 С точки зрения Израиля - это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

5:40 Война - это предельное событие

7:50 Технология войны

9:20 Логика полицейских спецопираций. НИКТО не воюет

11:25 Армии деградировали

13:15 Мирный договор - невозможен!

16:20 Тысячелетняя война. Мечеть Аль-Акса

17:35 Рассеивание евреев не впервые

19:40 Фундаментальный аргумент. Две правды

23:40 Война с мирными жителями

24:40 Если войну запретили, она расширяется до бесконечности

26:30 Подрыв Европы изнутри

28:30 Угроза ВЕРЫ. Кастрация смысла

31:30 Боливар не вынесет двоих

33:20 Неолиберальный ВПК

34:45 Прямо Украине не говорят...

36:00 Смерть стратегирования. Ответственность

38:05 Будущее Нью-Васюков

39:30 400 лет деградации. Никто никому ничего не должен

43:10 Народ - ТАКОЙ ЖЕ! Пророчество неприятного

44:05 Ренессанс Европы. Наследия стесняются

48:10 Война с мусульманами

50:05 Зачем Америка?

53:05 Ответы Илона Маска

54:20 Распадаться всегда ПРОЩЕ

56:45 Надежда - это правильные слова

59:50 Зачем ГРАНИЦА?

1:01:20 Жить как скот.

Исаия 30: 9-13

9 Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня,

10 которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное;

11 сойдите с дороги, уклонитесь от пути; устраните от глаз наших Святаго Израилева."

12 Посему так говорит Святый Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то:

13 то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение.