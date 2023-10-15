В Виллемстаде — столице далекого острова Кюрасао в Карибском море — завершился Чемпионат мира по шашкам-100, в котором участвовала одесситка, лидер мирового рейтинга по этому виду спорта Виктория Мотричко.

Виктории конкуренцию в борьбе за титул составила наша бывшая соотечественница Дарья Ткаченко, выступавшая под нейтральным флагом. Но одесситка отлично прошла 15-туровую дистанцию (у мужчин — 19 туров) и в итоговом протоколе опередила россиянку на два очка. Отрадно, что «бронза» также досталась представительнице Украины — Елене Короткой из Каменского.

Добавим, что для Мотричко это вторая медаль мировых первенств из шашек-100 — 2021-го она завоевала «бронзу».

В целом сборная Украины завоевала две золотые награды на чемпионате мира-2023 в Кюрасао. Среди мужчин победил международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев.

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