Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 10:00
Престольне свято у Свято-Покровському скиті с. Маринівка
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