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Сьогодні, 10:00

Чай як культурний феномен: від гір Вішань до Азорських островів

Категорія: Новини / Видео

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Чай - самый популярный напиток в мире, история его производства уходят корнями в глубокую древность. В нашем репортаже вы познакомитесь с мастерами обработки чайного листа из Китая и с Азорских островов и узнаете, почему хороший чай не терпит спешки.

Чай -  зеленый, черный, красный, любой - самый потребляемый напиток на планете. Его исторической родиной по праву может считаться Китай. За тысячи лет чай прочно вошел в культуру Поднебесной и стал там неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Горы  Уишань  - один из важнейших центров глобальногопроизводства чая, здесь он произрастает на площади в 10 тысяч гектаров.

В поисках аромата

Визитная карточка региона - улун и черный сорт. Цзян Юаньсюнь - потомокдинастии, в которой 24 поколенияосваивали технику деликатнойобработки чая. Именно его предки около 400 лет назад открыли способ производства знаменитогокопченого сорта - Лапсанг Сушонг. Для приобретенияхарактерногоароматавысушенные листья подпекают  на огне, разведенном из сосновых поленьев.

 Завезенный в Европу в XVII веке, Лапсанг Сушонг считается первым в мире черным чаем. "Китайский черный чай известен своими  отличными свойствами, - говорит Цзян Юаньсюнь. - При заваривании он имеет ярко-красный или оранжево-красный цвет. Его можно пить как самостоятельно, так и с молоком и сахаром".

Так называемый "скалистый", или "каменный!  чай из горного района Уишань -  особый сорт улуна - стоит в линейке продуктов где-то между зеленым неферментированным и полностью ферментированным черным чаем.

Лю Гуоин - мастер по работе с этим сортом. "Технологических тонкостей очень много, - говорит он.  - Для начала  чай  после сбора необходимо подсушить. потом - обработатьзеленыелистья. Это длительныйпроцесс, он занимает10 часов. Нужно трястиих на блюде так, чтобыони сталкивались. В итоге края листа становятсякрасными, а сердцевина зеленой. Это и есть полуферментация, в результате которой появляется характерный цветочно-фруктовый аромат".

После ферменатции чай готов к обжарке. Это решающий этап, на котором и достигается желаемый вкус и аромат. Мастер показываетспециальный очаг. "Если температура нагрева слишком низкая, то слой золы должен быть тоньше. Если нет - толще. С помощью  пепла мы регулируем температуру; это делает наш чай мягче, придает ему характерный вкус".

О пользе туманов**

Из Китая - в Европу. На протяжении 140 лет португальская группа Chá Gorreana производит зеленый и черный чай на острове Сан-Мигел Азорского архипелага.Мадалена Мота  - представитель пятого  поколения этого семейного бизнеса, ее предки занялись производством чая после того, как на острове пошло на спад производство апельсинов. 

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