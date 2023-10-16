Чай - зеленый, черный, красный, любой - самый потребляемый напиток на планете. Его исторической родиной по праву может считаться Китай. За тысячи лет чай прочно вошел в культуру Поднебесной и стал там неотъемлемой частью повседневной жизни.
Горы Уишань - один из важнейших центров глобальногопроизводства чая, здесь он произрастает на площади в 10 тысяч гектаров.
В поисках аромата
Визитная карточка региона - улун и черный сорт. Цзян Юаньсюнь - потомокдинастии, в которой 24 поколенияосваивали технику деликатнойобработки чая. Именно его предки около 400 лет назад открыли способ производства знаменитогокопченого сорта - Лапсанг Сушонг. Для приобретенияхарактерногоароматавысушенные листья подпекают на огне, разведенном из сосновых поленьев.
Так называемый "скалистый", или "каменный! чай из горного района Уишань - особый сорт улуна - стоит в линейке продуктов где-то между зеленым неферментированным и полностью ферментированным черным чаем.
После ферменатции чай готов к обжарке. Это решающий этап, на котором и достигается желаемый вкус и аромат. Мастер показываетспециальный очаг. "Если температура нагрева слишком низкая, то слой золы должен быть тоньше. Если нет - толще. С помощью пепла мы регулируем температуру; это делает наш чай мягче, придает ему характерный вкус".
О пользе туманов**
Из Китая - в Европу. На протяжении 140 лет португальская группа Chá Gorreana производит зеленый и черный чай на острове Сан-Мигел Азорского архипелага.Мадалена Мота - представитель пятого поколения этого семейного бизнеса, ее предки занялись производством чая после того, как на острове пошло на спад производство апельсинов.