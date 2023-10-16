В Министерстве здравоохранения Украины напомнили родителям об ограничениях для детей, которых не вакцинировали от кори в соответствии с графиком календаря прививок, передает УНИАН.

Речь идет о детях, родители которых по личным причинам не хотят делать ребенку прививки. О тех, кто пренебрегает безопасностью других просто так, а не потому, что есть конкретные противопоказания колоть вакцину, подчеркнули в Минздраве.

"Если родители отказываются вакцинировать ребенка, у которого отсутствуют противопоказания к вакцинации, то он может реализовывать свое право на обучение дистанционно или по индивидуальной форме обучения (например, семейной)", - акцентировало Министерство.

Там заверили, что Украина имеет достаточно вакцин, чтобы обеспечить вакцинацию всем не привитым детям.

Также в Минздраве напомнили, почему важно, чтобы дети в коллективах были привиты. А именно:

вакцина от кори в первую очередь защищает вашего ребенка он инфекции, которая может нанести существенный вред ее здоровью;

ребенок, который не имеет прививки, но находится в одном коллективе с другими детьми, становится для них источником опасности;

обычно в детских коллективах существует высокий уровень риска распространения инфекций. Важно создать коллективный иммунитет, чтобы предотвратить распространение кори;

вакцинация от кори особенно важна, учитывая, что у некоторых детей есть собственные заболевания, которые не позволяют им пройти вакцинацию. Поэтому, те, кто имеют такую возможность, но пренебрегают ею, подставляют уязвимые слои населения.

Минздрав напоминает, что график необходимых прививок для ребенка можно уточнить у семейного врача. Если ребенок его не имеет, ему сделают индивидуальный план прививок с учетом возраста.

В Украине вероятна вспышка кори из-за низкого уровня вакцинации

В сентябре 2023 года заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин предупредил украинцев, если они будут в дальнейшем пренебрегать важностью прививки от кори, в Украине может произойти вспышка заболевания на эту инфекцию.

Он напомнил, что для защиты населения нужно иметь показатель в 95% привитых людей ежегодно. Однако в Украине многие родители пренебрегают прививкой и не вакцинируют ребенка в необходимом возрасте (первую прививку ребенок получает в возрасте до 1 года).