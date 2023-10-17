1:27 - 14-го октября Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В празднуемом событии Богородица предстает как ходатаица перед Богом за всех верующих. В Одесской епархии, в скиту, освященном в честь Покрова Пресвятой Богородицы, праздничное богослужение возглавил правящий архиерей митрополии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Трудами и молитвами Высокопреосвященнейшего Владыки Покровская обитель была создана 8 лет назад.

4:08 - 8-го октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Церковь в этот день чествовала память преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника, духовный подвиг которого поднял народ на борьбу против иноземных захватчиков.

6:23 - 9-го октября Владыку Агафангела посетил, после выписки из больницы, глава отдела нашей епархии по взаимодействия с Вооруженными Силами Украины, военный капеллан протоиерей Илия Манита. Отец Илия был тяжело ранен в начале лета в Донецкой области во время гуманитарной миссии нашей епархии. Сейчас отец Илия будет проходить реабилитацию. В будущем предстоят новые тяжелые операции для того, чтобы батюшка мог встать на ноги и дальше продолжать служение.



