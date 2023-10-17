Народные депутаты уверены, что высшие учебные заведения получили достаточный опыт дистанционного обучения. Поэтому смогут заменить им заочную и вечернюю формы получения знаний.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, направленный на внесение некоторых изменений в процедуру государственной итоговой аттестации и вступительную кампанию в 2024 году. Народные избранники предлагают отменить для некоторых категории соискателей заочную и вечернюю формы обучения. При этом обосновывают, что таким образом хотели бы уменьшить социальное напряжение, которое царит в обществе. Текст законопроекта выложен на портале украинского парламента — в деталях разобрался Фокус.

В тексте законопроекта №10092 от 27.09.2023 указано, что планируют внести изменения в Закон Украины "О высшем образовании". В частности, речь идет о внесении изменений в подпункты 23 и 24 пункта 2 раздела XV "Заключительных положений".

Народные избранники предлагают в 2024 году отменить поступление на заочную и дневную формы обучения для поступающих на бакалавриат и магистратуру.

Также есть еще одна новация: отменят поступление на младшего бакалавра.

Текст законопроекта №10092 от 27.09.2023 Фото: Верховная Рада

Высшее образование в Украине: детали

В законопроекте также указывают, что поступление в заведения высшего образования будет проводить на основе результатов ВНО 2021 и вступительных экзаменов 2022-2024 гг., проведенных с использованием технологий ВНО.

В пояснительной записке обосновывают предложение о ряде новаций, о которых говорится в законопроекте №10092. Указывается, что учебным заведениям лучше развивать дистанционную форму образования — а такой опыт у них уже есть, подчеркнули авторы документа.

Авторами законопроекта являются 14 народных депутатов. Среди инициаторов — глава Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Страница законопроекта №10092 от 27.09.2023 Фото: Верховная Рада

На страницах в соцсетях Бабака пока нет комментариев об отмене вечерней и заочных форм обучения. Одно из его крайних сообщений в Telegram касается порядка сдачи НМТ в 2024 году.

На странице Facebook министра образования Оксена Лисового крайнее сообщение касается методики преподавания предмета "Защита Отечества".

Нардеп от партии "Голос" Наталья Пипа, которая является одним из соавторов законопроекта, в крайнем посте поздравляет работников образовательной сферы с их праздником. Также она распространила ссылку на страницу законопроекта — анонсировала, что вскоре Верховная Рада примет соответствующее решение.

Отметим, после начала всеобщей мобилизации, объявленной в связи с вторжением РФ, в Украине отметили значительный рост количества желающих получить высшее образование. В частности, возросло количество мужчин, которые поступают на контракт для получения второго высшего образования, или в магистратуру, или в аспирантуру. Как свидетельствует инфографика, особенно ярко видно, что подобная тенденция отмечается в западных и северо-восточных областях.

Напоминаем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Министерство образования Украины должно проанализировать контингент мужчин, которые решили получить второе высшее образование. Между тем юристы прогнозируют, что изменятся правила отсрочки от мобилизации для студентов, которым больше 30 лет.

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