Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Израилю все необходимое для самообороны в ходе войны с палестинской группировкой боевиков ХАМАС.

Байден, который приземлился в Израиле и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил, что террористы ХАМАСа, убившие израильских граждан во время внезапной атаки 7 октября, хуже «Исламского государства», передает «Голос Америки».

Байден сказал, что он «опечален и возмущен» взрывом в больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным ХАМАСа, погибли сотни людей. При этом американский лидер добавил, что, похоже, ответственность за взрыв несет «другая команда», имея в виду палестинских боевиков.

Байден отметил, что среди 1300 израильтян, убитых ХАМАС в ходе атаки 7 октября, был 31 американец.

«Мир смотрит. У Израиля есть набор ценностей, аналогичный Соединенным Штатам и другим демократическим странам, и они хотят увидеть, что мы собираемся делать», - добавил Байден.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за «однозначную поддержку». В офисе израильского президента заявили, что Ицхак Герцог сказал Байдену: «Да благословит вас Б-г за защиту народа Израиля».

Сцены разрушений в больнице стали ужасающими даже по меркам последних 12 дней, в течение которых весь мир увидел шокирующие кадры - сначала израильтян, убитых в своих домах, а затем палестинских семей, погребенных под обломками ответных ударов Израиля.

Позже Израиль опубликовал кадры с места взрыва в больнице, сделанные с беспилотника, которые, по словам представителя ЦАХАЛа, показали, что Израиль не несет ответственности, потому что на месте взрыва не было воронки от падения ракеты или бомбы.

Израильские военные также опубликовали аудиозапись «разговора между террористами, говорящими о ракетных осечках». В Израиле добавили, что палестинские цифры в 500 убитых, по-видимому, преувеличены.

Палестинцы убеждены, что взрыв был израильской атакой, без какого-либо предупреждения для мирных жителей, чтобы они покинули больницу, которая использовалась в качестве убежища тысячами жителей Газы, уже оставшимися без крова из-за израильских бомбардировок.

Взрыв вызвал новую ярость на улицах по всему Ближнему Востоку, в то время как Байден отчаянно пытался успокоить горячие головы и не допустить, чтобы конфликт перекинулся за границы Израиля.

Палестинские силы безопасности применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона антиправительственных демонстрантов в городе Рамалла на Западном берегу, резиденции президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, одного из арабских лидеров, отменивших встречу с Байденом.

Протесты также вспыхнули у посольств Израиля в Турции и Иордании, а также возле посольства США в Ливане, где силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Госдепартамент выпустил новое предупреждение для американцев, предупредив их об опасности посещения Ливана, где пограничные столкновения между поддерживаемым Ираном движением «Хезболла» и Израилем на прошлой неделе стали самыми смертоносными со времен последней полномасштабной войны в 2006 году.

Байден решительно поддержал Израиль после терактов 7 октября. Но он находится под сильным давлением, добиваясь от Израиля четкого обязательства облегчить участь гражданского населения в секторе Газа, где 2,3 миллиона палестинцев находятся в полной осаде, не имея доступа к продовольствию, топливу, воде и медикаментам.