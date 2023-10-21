"У министерства есть задача не только обеспечить людей выплатами, но и заниматься развитием социальных услуг, которые помогут человеку выйти из сложных жизненных обстоятельств. Например, помочь адаптироваться к новым условиям жизни ветеранам, сопровождать людей с инвалидностью в трудоустройстве и на рабочем месте, помочь родителям повышать родительские компетенции для поддержки семьи и так далее", — рассказала она.

Сейчас в Украине отсутствует институт услуг хотя, по словам министра, закон о социальных услугах заработал еще в 2020-м году, но только сейчас эти институции формируются. В будущем в нашей стране социальные учреждения хотят превратить в коммунальные предприятия. А украинцам хотят разрешить покупать социальные услуги не только у государства, но и у частных поставщиков.

"Здесь нужны изменения в законодательство. Сегодня у нас за услуги отвечают Территориальные центры обслуживания, которые нанимают парикмахера, сапожника. Но они не ориентированы на нужды общества, а работают по прописанному стандартному перечню", — объяснила Жолнович.

Министерство социальной политики уже расширяет спектр услуг — например, появился специалист по психосоциальной поддержке и координатор волонтеров, который может объединять в громадах ресурс и направлять его на необходимые нужды. Но полноценный переход к системе социальных услуг займет около пяти лет.

"По нашим оценкам, чтобы внедрить социальные услуги по аналогам, которые есть за рубежом, необходимо более 200 миллиарда гривен", — подчеркнула министр социальной политики.

К слову, 17 октября Оксана Жолнович поделилась информацией, что в 2023 году соцвыплат лишили более 140 тысяч человек. Она объяснила, что без государственной поддержки остались внутренне перемещенные лица, которые не соответствуют критериям предоставления помощи.