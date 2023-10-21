Сотни французских виноделов устроили акцию протеста на испанской границе, заблокировав автомагистраль и вылив тысячи литров испанского вина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Французские виноделы недовольны правительственной поддержкой дешевых алкогольных напитков из-за рубежа.

В четверг утром 300-400 виноделов из нескольких регионов на юге Франции собрались на испанской границе, чтобы заблокировать грузовики, разгрузить фуры с красными, белыми и игристыми винами, и вылить их на дорогу.

Импорт винодельческой продукции, преимущественно из Испании и Марокко, заполонил французский рынок в 2022 году.

Бутылка испанского вина стоит чуть меньше 1 евро за литр, по сравнению с более чем 3 евро за бутылку, произведенную на юге Франции.

Президент профсоюза виноградарей Aude Фредерик Руане сказал Euractiv, что требует от французского правительства ввести "план Маршалла" для виноделия, чтобы вывести отрасль из кризиса.

"Этот день был вступлением в экономическую войну, которую мы собираемся вести", – сказал Руане, призывая к очередному протесту 25 ноября.

В конце сентября этого года французское правительство объявило о выделении 200 миллионов евро из фонда Евросоюза для утилизации избыточного производства вина, чтобы сдержать ценовые колебания и поддержать производителей, которые лишаются доходов из-за падения спроса.

В этом году Италия потеряет свои позиции крупнейшего мирового производителя вина, а Франция впервые за девять лет вернет себе первое место.