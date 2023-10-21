Вам интересно, насколько радикально немецкие колонисты изменили лицо степной Украины в XIX и начале ХХ века? Тогда, пожалуйста, приходите на выставку!

Материальная культура германской общины XIX и начала ХХ ст. на Юге Украины

Выставка посвящена 220-летию немецкой лютеранской общины святого Павла в Одессе.

Торжественное открытие выставки состоится в 10:00, 27 октября, в пасторском доме по адресу: Одесса, ул. Новосельского, 68. В протестантизме, как известно, повседневная практическая деятельность приобретает религиозный смысл, формируя предпринимательскую инициативу и ответственность. Выставка помогает посетителям увидеть, как духовная сфера влияет на материальное производство, почувствовать, как немецкие колонисты влияли на развитие общественного – материального и духовного производства, которое создавало содержание всей общественной истории Юга Украины.

Все экспонаты любезно предоставлены коллекционером Сергеем Новицким из личного собрания. Выставка расположена в зале, где уже год экспонируется авторская выставка известного одесского историка Александра Сурилова, которая призвана напомнить о выдающемся вкладе немцев-колонистов в развитие Степовой Украины. Выставка осуществляется при поддержке ОО Исследовательского института развития демократии.

Вход бесплатный

Выставка будет работать 27 октября с 10:30 до 18:00 и 28 октября с 12:00 до 18:00.