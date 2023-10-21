США продолжат помогать Украине и Израилю. Об этом заявил Джо Байден в своем телеобращении к нации, назвав такую поддержку разумной инвестицией, которая будет приносить дивиденды на протяжении поколений.

Американский президент сообщил, что направит в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности более чем на 100 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов предназначены для Украины.

Джо Байден, президент США: "ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что они оба хотят полного уничтожения соседней демократии. История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и еще большие разрушения. Они продолжают идти вперед. И цена и угрозы для Америки и мира продолжают расти. Так что, если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю Украины, он не ограничится только Украиной".

Эта поддержка призвана помочь Украине, в том числе, в контрнаступлении.

Институт изучения войны отмечает, что сейчас украинские операции на левом берегу Днепра в Херсонской области кажутся более масштабными, чем раньше.