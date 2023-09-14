Президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер специальным представителем по вопросам экономического восстановления Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Байден объявил о назначении спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины Прицкер - опытной госслужащей и бывшего министра торговли с "глубокими родственными связями с Украиной".

"Прицкер как спецпредставитель принесет на эту должность свой многолетний опыт и экспертность. Работая во взаимодействии с властями Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она станет драйвером усилий США для восстановления украинской экономики. Это будет включать мобилизацию государственных и частных инвестиций, определение приоритетов для доноров, работу над открытием экспортных рынков и предприятий, которые закрылись из-за варварских российских атак и разрушений", – заявил президент США.

Прицкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы действия разных стран дополняли и усиливали друг друга.

"Спецпредставительница Прицкер поможет правительству Украины внедрять реформы, необходимые для усиления экономики, а также будет работать с Украиной, чтобы помочь гарантировать, что когда Украина начнет восстановление, она восстановится более сильной", – отметил Байден.

Джо Байден добавил, что США сохраняют неизменное обязательство помогать Украине защищать свою свободу.

"Храбрый народ Украины вдохновил мир своей стойкостью и решимостью, и, как подтверждает это заявление, США сохраняют обязательство стоять рядом с ними, столько, сколько потребуется", – заявил президент США.

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Напомним, специального посланника по вопросам восстановления Украины назначила также Франция, насколько известно, он уже дважды приезжал в Украину.





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