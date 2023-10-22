 
Інформація до новини
0
Учора, 12:00

Російський олігарх розповідав, що став "тіньовим" власником всього Forbes, - WP

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Владелец российского Forbes, олигарх Магомед Мусаев в частных разговорах с партнерами утверждал, что стал теневым владельцем глобальной медиагруппы Forbes.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, в июне Мусаев заявил партнерам, что он является покупателем Forbes и якобы заключил сделку всей своей жизни.

"Я только что купил глобальный Forbes", - сказал Мусаев одному из своих партнеров, имея в виду Forbes Media Group, в состав которой входит американское издание журнала.
"Вы же понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ откроет мне доступ к любому", - якобы добавил он.

Как свидетельствуют видеозаписи, Мусаев повторял это утверждение снова и снова,. На видеозаписи, которую просмотрел The Post, он называет бизнесмена Остина Рассела "лицом" сделки и настаивает на том, чтобы его собственную причастность к ней замалчивали.

Что говорят в украинском Forbes

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокомментировал информацию о возможной покупке российским олигархом медиагруппы Forbes.

Он заявил, что удивлен не меньше других и пока не имеет подтверждений этих данных.

Давыденко предполагает, что сделка еще не закрыта и вряд ли будет закрыта, если информация таки окажется правдивой.

"Если это правда и сделка будет закрыта, то будет время решений", - добавил он.

Напомним, ранее Forbes сообщало, что Россия за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд. долларов.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 