Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, в июне Мусаев заявил партнерам, что он является покупателем Forbes и якобы заключил сделку всей своей жизни.

"Я только что купил глобальный Forbes", - сказал Мусаев одному из своих партнеров, имея в виду Forbes Media Group, в состав которой входит американское издание журнала.

"Вы же понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ откроет мне доступ к любому", - якобы добавил он.

Как свидетельствуют видеозаписи, Мусаев повторял это утверждение снова и снова,. На видеозаписи, которую просмотрел The Post, он называет бизнесмена Остина Рассела "лицом" сделки и настаивает на том, чтобы его собственную причастность к ней замалчивали.

Что говорят в украинском Forbes

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко прокомментировал информацию о возможной покупке российским олигархом медиагруппы Forbes.

Он заявил, что удивлен не меньше других и пока не имеет подтверждений этих данных.

Давыденко предполагает, что сделка еще не закрыта и вряд ли будет закрыта, если информация таки окажется правдивой.

"Если это правда и сделка будет закрыта, то будет время решений", - добавил он.

Напомним, ранее Forbes сообщало, что Россия за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд. долларов.