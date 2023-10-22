Украина - одна из немногих стран мира, не проводивших перепись населения более 20 лет. Это приводит к тому, что власти имеют очень приблизительное представление о том, сколько людей на самом деле проживают в государстве. Отсутствие этих данных может сказаться в самый неожиданный момент.

Кабинет министров Украины отменил запланированную на этот год перепись населения. Ее намерены провести после войны. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, Государственной службе статистики поручено после отмены военного положения внести предложение относительно проведения Всеукраинской переписи населения.

Перепись в Украине не проводилась с 2002 года.

В 2021 году бюджетный комитет согласовал выделение на ее проведение в 2023 году более 80 млн гривен.

Зачем нужна перепись

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто говорит: руководить государством, в котором не проводится перепись, - это все равно, что ездить на старой машине, которая все время требует ремонта, вместо того, чтобы купить новую и на годы забыть о постоянных проблемах.

"По любой позиции, которая требует планирования, нужны данные по количеству и качеству населения, проживающего на той или иной территории. Если планировать вслепую, то и люди, и государство неизбежно будут что-то терять", - говорит он. Украинские социологи любят пример с детсадами. Казалось бы, чего проще - новые детсады нужны там, где проживает больше всего маленьких детей. Эти данные у государства, по большому счету, есть. Но, оказывается, не все так просто.

Если все делать по-умному, рассказывает Паниотто, то эти данные нужно сопоставлять со сведениями о структуре домохозяйств в том или ином регионе. То есть - представители скольких поколений преимущественно живут там в одной семье.

Практика показывает, что если семьи состоят преимущественно из представителей двух поколений - родителей и детей, - то детсадов нужно больше. Если в одном домохозяйстве живут не только родители и дети, но и дедушки с бабушками, - то потребность в детсадах будет меньшей: часть малышей точно будут оставаться дома со старшими родственниками.

В начале 2020 года правительство Украины отрапортовало о проведении "цифровой переписи", согласно которой население страны составляло 37 млн человек. Однако социологи критиковали формат и методологию этого исследования и говорили, что его нельзя называть переписью.

"Слепое планирование будет неизбежно приводить к дисбалансам. Люди, конечно, не будут связывать свои проблемы с непроведением переписи. Они будут видеть очереди в детсадах или пустые садики - и будут ругать власть. А власть будет находить нужное количество тех же садиков только методом проб и ошибок", - говорит Владимир Паниотто. Примеров прикладных, нужных власти, бизнесу, общественным организациям да и обычным людям данных, которые можно получить только с помощью переписи, на самом деле много.

Только так можно определить реальные масштабы миграции украинцев. Сейчас никому не известно даже примерного числа граждан страны, выехавших за рубеж. Да и о структуре внутренней миграции известно немного - и речь идет не только о мощных потоках беженцев из воюющего Донбасса, но и о банальной трудовой миграции внутри страны. Даже власть Киева не знает точного населения столицы Украины и не может планировать развитие города, исходя из реалистичных показателей.

Какие регионы Украины можно считать относительно богатыми, а какие депрессивными? Перепись населения может дать самые неожиданные ответы на эти вопросы.

Данные переписи помогут рациональнее судить о том, какой должна быть дорожная сетка страны, как должна выглядеть система больниц, сколько школ и с каким языком обучения нужно открывать.

"Перепись нужна всей Украине в целом, но еще и каждому городу, каждой области, каждому району. Если надеяться только на проведение социсследований, то таких социсследований нужно будет провести 30 тысяч, и это будет стоить дороже, чем перепись", - говорит Владимир Паниотто. Более двух десятилетий без переписи

Последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Вообще-то по нормативам ООН их нужно проводить раз в десять лет, в начале каждой декады, но в начале десятых что-то пошло не так.

Официальной причиной отказа от переписи в 2011 году стал недостаток средств. Пресса того периода писала, что на самом деле тогдашняя власть - соратники только что победившего на президентских выборах Виктора Януковича - хотела провести парламентские выборы 2012 года, исходя из старой статистики, в которой на востоке Украины было нарезано очень много мажоритарных округов.

Так или иначе, в 2010 году перепись перенесли на 2012-й. Потом ее назначили на 2013, переназначили на 2016 и наконец утвердили на 2020-й.

Перепись была одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Владимира Зеленского, собиравшегося провести аудит доставшегося ему хозяйства. Более того, в прошлом году обсуждался вариант провести ее в "турборежиме" - до конца 2019 года. Но до этого так и не дошло, по действующим документам Кабмина перепись должна состояться в декабре 2020-го.

Но провести перепись до конца этого года невозможно, сказал Би-би-си министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Во-первых, из-за эпидемии коронавируса, которая вполне может превратить переписчиков в суперраспространителей инфекции. Во-вторых, потому что 3,4 млрд гривен (около 127 млн долларов), заложенных в бюджете 2020 года на его проведение, тогда направили в фонд борьбы с коронавирусом.