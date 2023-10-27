Понимаю, что я не единственный в Одессе, который каждый месяц с душевным трепетом, похожим на страх, разворачивает счета, брошенные в почтовый ящик. Уже много лет ряды этих самых ящиков исполняют, – почти на 100 процентов! – печальную функцию безмолвного и внешне не страшного пугала для обывателя. Получи, гражданин, бумажку с цифирью. И быстренько вперед – оплати!

А теперь обращусь к цифрам. Вот, последние данные от Госстата. Сей государственный орган нам сообщает, что коммунальные услуги за год подорожали на 13,2 процента. Максимально вырос тариф на электроэнергию, который повысили в июне. Свет подорожал в Украине на 69,7 процента. Так, сейчас бытовые потребители платят по 2 гривны 64 копейки за один киловатт вместо прежних 1 гривны 68 копеек.

Остальные тарифы тоже показал стремительный рост. Перечисляю: стоимость содержания и ремонта жилья увеличилась на 5,5 процента, уборка мусора – на 9,9 процента, тариф на управление многоквартирными домами вырос на 2,7 процента, водоснабжение – на 0,8 процента, а канализация – на 0,7 процента.

Ладно! То, что свет подорожал – понятно. Во всяком случае, ситуацию энергетики объясняют так: эта непопулярная мера связана с массированными ракетными обстрелами со стороны российских агрессоров. Они привели к разрушениям энергетических объектов, ремонт которых требует огромных средств.

Правда, на восстановление энергоструктуры Украина получила средства от Евросоюза и не только. Об этом я уже писал несколько месяцев назад. Этих денег, – как подсчитали дотошные экономисты, – вполне хватило бы для финансирования ремонтных и восстановительных работ. Ну, да Бог, с ними, этими деньгами. В конце концов, – хотелось бы верить! – вполне возможно, что они пошли на помощь армии.

Но, вот, остается абсолютно непонятно увеличение расходов на содержание и ремонт жилья. Отдаю должное мэрии, которая продолжает приводить в порядок здания в историческом центре города. Но это Одесса – областная столица. Но такая тенденция касается граждан всей Украины, о чем и свидетельствуют данные, опубликованные Госстатом.

Ну, а что это за «тариф на управление многоквартирными домами», взлетевший с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, аж, на 2,7 процента? Я еще могу понять «мусорщиков», которые взвинтили цену своих услуг почти на 10 процентов. В конце концов, дорожает горючее. А, вот, в чем причина увеличения тарифа на ремонт и содержания жилья на боле 5 процентов, понять не могу.

И это в ситуации, когда местные бюджеты находятся в сложнейшей ситуации. Судите сами. Большинство производств не работает. Бизнес, если не связан каким-то образом военным подрядом, в стагнации. Следовательно, налоговая база сокращается. Откуда же тогда взять деньги на функционирование муниципального хозяйства? Окончательно разорить обывателя?