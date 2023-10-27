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25-10-2023, 12:00

Британія вчить українських інженерів захищати енергетику у разі атак РФ

Категорія: Новини / Події

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Британия разработала обучающую программу для украинских инженеров накануне зимы. Она предусматривает обучение по защите энергетики от атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Минобороны Британии.

Обучением занимались инженеры британской армии. Двухнедельную программу разрабатывали для гражданских инженеров по просьбе Украины.

Украинские инженеры учили, как определить наиболее уязвимые элементы энергетической инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние различного оружия и взрывчатых веществ. Также инженеров учили, где нужно размещать барьеры, чтобы защитить объекты от российских атак.

Британские инженеры привлекли специализированных резервистов, работающих в секторе критической национальной инфраструктуры Великобритании. Учения проходили на британском газовом заводе, военной взлетно-посадочной площадке и портовом объекте.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины. Были небольшие отключения в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.


источник

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.

Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.




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