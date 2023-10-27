Изменение климата представляет собой "экзистенциальную угрозу" для жизни на Земле, предупредили ученые в своей оценке волн рекордной жары и экстремальных погодных явлений в этом году.

Ожидается, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений, ввиду того, что разные регионы по всей планете охвачены смертоносными волнами жары и засухой. Другие же пострадали от наводнений, а в некоторых случаях от обеих крайностей быстро сменивших друг друга.

Как передает УНИАН, в статье "Жизнь на планете Земля находится под угрозой", опубликованной в журнале BioScience, ученые отмечают, что "шокированы жестокостью экстремальных погодных явлений в 2023 году". Они проанализировали данные о 35 планетарных "жизненно важных признаках" и обнаружили, что 20 из них в этом году достигли рекордных экстремальных значений.

"Мы боимся неизведанной территории, на которую сейчас вступили. Условия станут очень тревожными и потенциально неуправляемыми для крупных регионов мира, поскольку в течение столетия ожидается потепление на 2,6°C, даже если будут выполнены национальные обязательства по сокращению выбросов, предложенные Парижским соглашением", - добавили они. По словам экспертов, человечество добилось "минимального прогресса" в ограничении выбросов, вызывающих нагревание планеты, при этом основные парниковые газы достигли рекордного уровня, а субсидии на ископаемое топливо резко выросли в прошлом году. "Мы должны изменить наш взгляд на чрезвычайную климатическую ситуацию, превратив ее из изолированной экологической проблемы в системную экзистенциальную угрозу", - заявили авторы статьи. Отмечается, что в 2023 году многие климатические рекорды были побиты с "огромным отрывом", особенно температуры в океанах, поглотившие почти все избыточное тепло, вызванное антропогенным углеродным загрязнением. "Увеличение содержания тепла и быстрое повышение температуры поверхности моря вызывают особую обеспокоенность, так как они могут иметь много серьезных последствий, включая потерю морской жизни, гибель коралловых рифов из-за обесцвечивания и повышения уровня интенсивности крупных тропических штормов", - говорится в отчете.

По словам авторов, глобальная среднесуточная температура никогда не превышала 1,5°C над доиндустриальным уровнем до 2000 года и только иногда превышала это число с тех пор. Однако в 2023 году в период до 12 сентября было уже 38 дней с глобальной средней температурой выше 1,5°C. Последствия изменения климата уже являются катастрофическими для многих. Однако эти последствия не распространяются в равной степени по всему земному шару. В докладе говорится, что к концу века от трех до шести миллиардов человек могут оказаться "за пределами пригодного для жизни региона". "Мы предупреждаем о потенциальном коллапсе природных и социально-экономических систем в таком мире, где мы столкнемся с невыносимой жарой, частыми экстремальными погодными явлениями, нехваткой пищи и пресной воды, повышением уровня моря, новыми болезнями и усилением социальных волнений и геополитических конфликтов", - говорится в статье. Отметим, что ранее ученые предупредили, что человечеству грозит вымирание из-за глобального экстремального потепления . В исследовании говорилось, что температура воздуха может подняться до 70°C. А люди могут вымереть через 250 миллионов лет.

Недавно ученые отметили, что смертельная жара в центральной части Южной Америки за последние два месяца стала в 100 раз более вероятной из-за антропогенных выбросов, которые нарушили климат. В конце зимы и начале весны в южном полушарии температура превысила 40°С.