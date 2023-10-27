Несмотря на международное давление по поводу воздушных бомбардировок и опасения за судьбу заложников, удерживаемых терроритсами ХАМАС, наземное вторжение Израиля в Газу, скорее всего, произойдет в ближайшее время. Как передает УНИАН, об этом пишет Sky news.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением к нации, пообещав "уничтожить" базирующуюся в секторе Газа группировку боевиков ХАМАС, а также обеспечить возвращение более 200 заложников.

"Израильский премьер-министр знает, что он должен проявить силу и целеустремленность в войне с ХАМАС, но каждый выбор, с которым он сталкивается, полон опасностей", - пишет Sky News.

Как отмечает издание, доверие к руководству Израиля уже значительно подорвано из-за неспособности его служб безопасности вообще предотвратить нападение Хамаса. Кроме того, Израиль сталкивается с растущим международным давлением с требованием остановить воздушную бомбардировку объектов Хамаса в секторе Газа, в результате которой погибли тысячи мирных жителей.

Противники Израиля в регионе, во главе с Ираном, предупредили, что наземное вторжение в Газу вызовет ответные меры, которые могут превратить кризис между Израилем и ХАМАС в региональную войну.

Судьба заложников, среди которых есть иностранцы, также будет играть роль в военных расчетах.

"Любой шаг Израиля по отправке наземных войск подвергнет заложников еще большему риску причинения вреда, если их не удастся успешно спасти силой. Это означает, что страны, граждане которых находятся в числе пленных, в том числе США и Франция, будут остро осознавать необходимость попытаться разрешить переговоры по урегулированию противостояния с заложниками до начала наземной войны", - пишет издание.

Кроме того, ХАМАС ожидал израильского вторжения в ответ на свои атаки, и несомненно, подготовился к этому.

"Однако все эти соображения затмевает тот факт, что Израиль определил свою победу над Хамасом как полное уничтожение группировки - что, по его словам, потребует ввода наземных войск в сектор Газа", - пишет Sky News.

Отмечается, что тысячи израильских военнослужащих уже несколько дней концентрируются вблизи границы с сектором Газа. Командиры не могут удерживать такое количество войск на таком высоком уровне готовности в течение неопределенного периода времени без снижения их боевых возможностей.

Это означает, что наземное нападение произойдет неизбежно, несмотря на все препятствия, подытоживает издание.

Вторжение ЦАХАЛ в Газу

Ранее начальник штаба ЦАХАЛ заявил, что наземное наступление откладывается из "стратегических соображений". Затем СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов отложить ввод войск в сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по освобождению заложников.

Также сообщалось, что Израиль согласился отсрочить вторжение в Сектор Газа, чтобы США могли быстро развернуть противоракетную оборону на Ближнем Востоке.

Сегодня ночью армия обороны Израиля ночью совершила целенаправленный рейд в северной части Газы с использованием танков. Эта операция была проведена в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий.