С 26 октября Украина приостановила проход судов по новому временному зерновому коридору из-за угрозы со стороны российских военных самолетов.

Об этом сообщила консалтинговая компания Barva Invest, ссылаясь на Администрацию морских портов Украины, передает Delo.ua.

Сообщается, что такая приостановка фактически уже действовала последние два дня, поскольку военные ссылаются на угрозу, возникшую вследствие увеличения активности российской авиации. Однако это ограничение негативно сказывается на судах, загруженных зерном на экспорт.

Как известно, Киев специально создал этот коридор, потому что после приостановки работы "зернового соглашения" компании, занимающиеся судоходством и страхованием, выразили обеспокоенность по безопасности и невозможности выполнять рейсы. Поэтому временные маршруты движения гражданских судов из и в черноморские морские порты Украины начали действовать с 8 августа 2023 года.

"Эти ограничения означают простои судов. Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и переводить дополнительные затраты вниз по логистической цепочке. Как всегда, в результате это почувствует производитель на уровне закупочной цены", – говорится в сообщении Barva Invest.

Наталья Гуменюк, представитель Объединенного координационного центра Южного оперативного командования, сообщила, что российская тактическая авиация проявила повышенную активность неподалеку от морского торгового пути вдоль Черного моря и сбросила в воду четыре взрывных устройства.

Она отметила, что такие события могут свидетельствовать о попытках Российской Федерации дискредитировать Вооруженные Силы и мешать нормальному движению судов.

Напомним, русский диктатор Владимир Путин 18 октября заявил, что самолеты РФ с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем, чем хотел продемонстрировать военную силу РФ.

Заявление Путина соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад "агрессором", а агрессию РФ – "необходимой для защиты государства".

Что говорят в Министерстве восстановления

Министерство восстановления опровергло данную информацию и сообщило, что несмотря на все заявления, порты Большой Одессы продолжают обрабатывать прошедшие временным коридором суда.