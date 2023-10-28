Особенно серьезные потери российская армия несет под Авдеевкой, подчеркнул Джон Кирби. По его словам, речь идет о "тысячах жертв". По данным Вашингтона, Россия потеряла на этом направлении по меньшей мере 125 единиц бронетехники и более чем на батальон другой техники. Ранее в Киеве заявили, что под Авдеевкой погибли около 5 тысяч российских военнослужащих.
Между тем в ночь на пятницу три украинских беспилотника попытались атаковать Курскую АЭС, сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Атака была пресечена, АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Утром телеграм-канал Baza сообщил, что один из дронов взорвался у склада ядерных отходов, его фасад был поврежден.
В четверг Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2024 год, в котором заложены рекордно большие расходы на оборону. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС сделать 12-й пакет санкций в отношении России более мощным, чем предыдущие. Он подчеркнул, что необходимо также помешать Москве обходить ограничения, уделить особое внимание соблюдению ценового потолка для российской нефти и даже понизить его.
Украинский президент вновь поблагодарил западные страны, которые предоставляют Киеву гуманитарную и военную помощь, несмотря на проблемы, которые это создает для них самих. К примеру, европейский производитель вооружений KNDS накануне заявил, что ему приходится увеличить производство на своем заводе в Бельгии из-за "повысившегося спроса". В частности компания построит больше самоходных артиллерийских установок CAESAR для французской армии, так как большая часть её техники была отправлена в Украину.