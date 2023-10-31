Национальный почтовый оператор "Укрпочта" обновил тарифы на подписку печатных изданий на 2024 год, они начнут действовать с 1 ноября.

Об этом сообщается на сайте компании, передает "Экономическая правда".

"Услуга по приему подписки на периодические печатные медиа (в один адрес независимо от количества изданий) будет составлять 15,00 грн (без НДС)", - говорится в сообщении.

До сих пор стоимость сделок, связанных с доставкой газет и журналов, рассчитывалась в зависимости от веса и объема издания (страниц) и количества выходов на минимальный срок подписки. Теперь достаточно выбрать сферу распространения медиа: общегосударственное или местное. Доставка одного экземпляра составит:

для общегосударственных медиа - 5,00 грн;

для местных медиа - 4,00 грн.

Подписка принимается по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

На общегосударственные печатные медиа – до 20 декабря, а на местные – до 26 декабря 2023 года.

Доставка газет и журналов в освобожденных населенных пунктах будет возобновляться, если это безопасно для клиентов и работников Укрпочты.

Оформить подписку можно тремя способами: онлайн, в почтовых отделениях и через почтальонов.

В Укрпочте объяснили, что тарифы на прием и доставку периодических печатных медиа были пересмотрены, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность предоставления услуг и избежать дальнейших убытков, посодействовать улучшению сервиса доставки, иметь возможность больше инвестировать в развитие и облегчить будни издателей.

"Таким образом, почтальоны будут мотивированы продвигать оформление подписки, а украинцы, в частности на прифронтовых и деоккупированных территориях, всегда будут иметь доступ к журналам и газетам с украинскими нарративами, что крайне важно с точки зрения информационной безопасности во время полномасштабной войны", - резюмировали в компании.