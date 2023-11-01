Наша государственная статистика живет своей жизнью, а обыватель своей. Впрочем, от этой службы и не требуется рецептов для изменения жизни граждан. Это, как врач – диагностик. Его приглашают к больному для точного определения болезни, а дальше узкие специалисты примут решение, как лечить.

К чему это я? Да, к тому, что Пенсионный фонд Украины выпустил очередную статистическую информацию по пенсионерам. С большим интересом узнал, что у нас в стране 3150 судей-пенсионеров, с их осредненной пенсией в 99 560 гривен в месяц.

Ну, об остальных стариках тоже много интересного, но не столь оптимистично, как с судьями. Тут я сделаю небольшое уточнение. У нас называют среднюю статистическую пенсию, а не как во многих странах мира – среднюю медианную пенсию. А что это такое «медианная пенсия»?

Рассказываю. Достаточно убрать 10 процентов самых высоких пенсий и 10 процентов самых маленьких. И потом по доле пенсий по суммам определить среднюю медианную пенсию.

Так, вот, по разным подсчетам, средняя медианная пенсия в Украине – 3860 гривен. Или – 100 долларов. Получается – по 3,3 доллара в сутки. Это, – если по честному, – практически на грани выживания.

Из этих ста «баксов» надо оплатить «коммуналку», потратиться на лекарства и купить еду. Словом, если кто-то у нас в стране живет счастливой старостью, так это 3150 судей.

А теперь снова немного статистики. Цитирую:

В Украине ожидается резкое удорожание всех видов мяса и «молочки». Названа причина скачка цен на одни из самых популярных продуктов в торговых сетях. Об этом сообщает top.today.ua , пишет agronews.ua.

В 2023 году свинина, говядина и курятина стали одними из тех ассортиментных позиций, которые дорожали максимальными темпами. Аналитики назвали главные причины повышения цен. Среди них подорожание топлива и электроэнергии, усложнение логистики, рост стоимости кормов.

Также сократилось поголовье из-за полномасштабной войны. Утрачено около 20 процентов от прежнего количества животных. По данным Союза молочных предприятий Украины, к концу 2023 года численность коров снизится до 58 процентов от показателя 2015 года. К военным факторам также прибавляется сезонность: в зимний период цены на мясо и сало всегда повышаются.

Экономист Олег Пендзин спрогнозировал удорожание продуктов до конца года еще на 3-5 процентов.

И когда я ставлю рядом цифры Госстата по пенсионерам и цифирь от аграриев, то становится как-то не по себе. Остается надежда, что и парламент, и Кабмин, все-таки, озаботятся этой ситуацией.

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