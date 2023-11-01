Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией. Под фото Зеленского на обложке содержится подзаголовок "Одинокая борьба Владимира Зеленского".
Источник: Time
Детали: Автор материала, Саймон Шустер, утверждает, что общественная поддержка помощи Украине в США приходит в упадок уже несколько месяцев, и последний визит Зеленского не сделал ничего, чтобы ее возобновить и не принес ожидаемых результатов.
Соответственно, Зеленский чувствовал "истощение" от постоянной необходимости убеждать союзников, что с их помощью Украина может победить. "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто. Никто", - сказал Зеленский в интервью изданию после своей поездки, указав, что это "забирает всю вашу силу, вашу энергию".
После последнего визита в США автор материала спросил у одного из членов окружения Зеленского, как себя чувствует президент. Ответ пришел без всяких колебаний: "Разъяренным".
Автор материала пишет со ссылкой на оцепление, что на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате шуткой или непристойной шуткой".
В то же время автор пишет, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", – сказал неназванный представитель автору материала.
Автор статьи также перечисляет проблемы, которые могут возникнуть в эту зиму, если россияне будут атаковать энергетическую инфраструктуру, а также военные проблемы с наступлением зимы.
Но, пишет автор "Зеленский отказывается с этим мириться". "Заморозить войну для меня означает проиграть ее", – говорит он.
В то же время неназванный помощник Зеленского утверждает, что "мы (войско – ред.) не двигаемся вперед".
По его словам, вроде бы некоторые фронтовые командиры "начали отказываться от приказов наступать, даже если они поступают непосредственно из офиса президента". "Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но мы не можем выиграть войну таким образом", – приводит автор слова представителя окружения президента.
Также в статье очерчены проблемы, связанные с борьбой с коррупцией. В частности, говорится в материале, "в последние месяцы вопрос коррупции усугубил отношения Зеленского со многими его союзниками". Белый дом подготовил для украинцев список антикоррупционных реформ, направленных на самую верхушку государственной иерархии.
Кроме того, автор акцентирует внимание на проблемах с мобилизацией. В материале отмечается, что "по мере того, как в стране активизировался призыв на военную службу, в социальных сетях распространяются истории о призывниках, которые извлекают мужчин из поездов и автобусов и отправляют их на фронт".
Он отмечает, что это решение должно было продемонстрировать его преданность борьбе со взяточничеством. Но этот шаг, пишет автор со ссылкой на неназванного офицера, получил обратный результат, поскольку набор почти прекратился без руководства. Уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, частично из-за того, что репутация призывных служб была запятнана. Кто хочет эту работу? Это как повесить на спине табличку с надписью: коррумпированный", - отметил собеседник автора материала.
Напомним: Глава Офиса президент Андрей Ермак сначала опубликовал пост в Telegram, в котором порекомендовал прочесть этот материал в Time, но впоследствии удалил его.
Справочно: Саймон Шустер более 15 лет работал в России и Украине, делая репортажи из обеих стран. Он живет в Нью-Йорке, но сейчас проводит много времени в Киеве.
В апреле 2022 года журналист провел две недели в Офисе президента, где общался с Зеленским и его окружением. После этого он написал статью об украинском президенте для майского выпуска Time, а фото Зеленского появилось на обложке.
В июне 2022 года сообщалось, что корреспондент Time Саймон Шустер планирует выпустить книгу о президенте Украины Владимире Зеленском. Она планируется на 2023 год и будет называться "Когда мир наблюдает: Владимир Зеленский и война в Украине".