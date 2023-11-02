Вскоре в Украине могут появиться штрафы за нарушение комендантского часа. Ответственность будут нести граждане и бизнес, не выполняющие правила безопасности во время военного положения.

Подробно обо всех ограничениях комендантского часа, а также какие штрафы могут ввести для нарушителей – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: карточка законопроекта №10195 на сайте Верховной рады, заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, заявление мэра Виталия Кличко в эфире канала "Киев 24", данные портала КМВА, заявления в Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича и главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Ограничения комендантского часа в Украине

С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине ежедневно действует комендантский час. Это одно из ограничений режима военного положения, которое предусматривает ряд запретов в ночное время (определяется для каждого региона в отдельности):

пребывание на улице и в общественных местах;

проезд на любом виде транспорта без пропуска;

работа ТРЦ, кафе, ресторанов, других торговых и развлекательных заведений, учреждений, кроме критической инфраструктуры.

Во время комендантского часа можно покидать дом при одном условии – чтобы добраться до укрытия, если была объявлена воздушная тревога.

Специальные пропуска на передвижение могут получить только работники подразделений сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры и органов государственной власти. Их выдают военные администрации.

Что угрожает нарушителям сейчас

В парламенте неоднократно обсуждали инициативу относительно штрафов за несоблюдение комендантского часа, но пока в Украине еще не введена ответственность за нарушения.

Если в ночное время человек находится на улице, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии документов нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отделение для установления личности.