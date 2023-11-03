В Украине для бизнеса вернут ряд плановых налоговых проверок. При этом налоговикам разрешат проверять только предприятия из зоны риска, а физические лица-предприниматели (ФОП) на 1-й и 2-й группах проверок могут не бояться — их хотят вернуть только через год. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Фокус.

По его информации комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 2 ноября поддержал законопроект №10016-д для принятия во втором чтении. По его словам, документ утвердили с двумя правками, а именно:

срок возврата документальных плановых налоговых проверок предложили перенести с 1 ноября на 1 декабря 2023 года;

мораторий на проверки ФОП первой и второй группы хотят сохранить до декабря 2024-го.

"Мораторий отменят только для субъектов, которые подпадают под определенные критерии. Принятие законопроекта это одно из последних требований МВФ для принятия решения по траншу. Сейчас этот текст должен быть принят партнерами", — написал он.

Железняк отметил, что эти поправки поддержали 18 членов финансового комитета, а еще четверо – воздержались.

Как проверяют бизнес сейчас

В июне 2023 года Рада приняла законопроект №8401 и разрешила проверки, но лишь для отдельных категорий бизнеса, а не для всех предпринимателей.

"Например, плановые налоговые проверки для большой доли налогоплательщиков остаются под запретом. Когда мы говорим о действующем моратории на плановые проверки, то сейчас он предусмотрен до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", — объяснял юрист Stron Legal Карина Клименко.

Как рассказал адвокат, соруководитель практики разрешения споров с налоговыми и таможенными органами Arzinger Никита Ларионов, с 1 августа 2023 года в Украине расширили перечень налоговых проверок, которые могут происходить даже во время военного положения. Это плановые проверки налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность в таких сферах, как:

производство и/или реализация подакцизных товаров;

азартные игры;

предоставление финансовых и платежных услуг.

Ранее сообщалось, что предприниматели, которые торгуют товарами в интернете, не могут быть плательщиками единого налога первой группы. Все потому, что плательщикам первой группы разрешено заниматься розничной торговлей исключительно с торговых мест на рынках. Но бизнесмен имеет право избрать как вторую, так и третью группу единого налога.