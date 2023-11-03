Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире «Украинского радио».
Он рассказал, что пленные занимаются несложным трудом — плетением мебели из лозы, склеиванием разнообразных материалов.
А как насчет других заключенных?
Другие заключенные в украинских тюрьмах, не только пленные, также привлекаются к работе. Вид работы зависит, в частности, от статьи, по которой заключенный попал за решетку. Наиболее опасные преступники не могут работать вне тюрьмы.
Напомним, на прошлой неделе Минюст анонсировал, что в Украине заключенных начали приобщать к работе шахтерами. Малюська рассказал, что пока это пилотная группа из чуть более десятка человек — небольшая вечерняя смена, которая не пересекается с основными работниками.
В общем, заключенные работают на различных карьерах: занимаются сборкой автомобильных запчастей, первичной обработкой пищевых продуктов, деревообработкой и т.д. Отметим, труд заключенных в Украине добровольный, а за работу выплачивается зарплата.
Малюська рассказал, что зарплата заключенных за работу на шахтах «иногда превышает даже зарплату отдельных главных специалистов Министерства юстиции Украины».