Все российские военнопленные, которые не ранены и не отбывают лечение, работают в лагере.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире «Украинского радио».

Он рассказал, что пленные занимаются несложным трудом — плетением мебели из лозы, склеиванием разнообразных материалов.

«То есть это простой физический труд, вместе с тем они заняты. А с точки зрения отношения к труду и дисциплине, безусловно, с ними работать проще, чем с обычными заключенными, совершившими преступление. Там дисциплина на высшем уровне и, соответственно, эффективность труда лучше. Ни один военнопленный, который находится в нашей системе, не бездельничает, все работают», — сказал министр.

А как насчет других заключенных?

Другие заключенные в украинских тюрьмах, не только пленные, также привлекаются к работе. Вид работы зависит, в частности, от статьи, по которой заключенный попал за решетку. Наиболее опасные преступники не могут работать вне тюрьмы.

Напомним, на прошлой неделе Минюст анонсировал, что в Украине заключенных начали приобщать к работе шахтерами. Малюська рассказал, что пока это пилотная группа из чуть более десятка человек — небольшая вечерняя смена, которая не пересекается с основными работниками.

В общем, заключенные работают на различных карьерах: занимаются сборкой автомобильных запчастей, первичной обработкой пищевых продуктов, деревообработкой и т.д. Отметим, труд заключенных в Украине добровольный, а за работу выплачивается зарплата.

Малюська рассказал, что зарплата заключенных за работу на шахтах «иногда превышает даже зарплату отдельных главных специалистов Министерства юстиции Украины».

«Но после отчислений налогов, перечисления в спецфонд учреждения исполнения наказания, а также возмещения ущерба, причиненного преступлением, остается существенно меньшая сумма. Не по сравнению с работниками Министерства юстиции, но все равно значительная и на рынке труда достаточно конкурентная», — сказал он.

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